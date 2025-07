El TSJIB amplía la concesión de Astilleros de Mallorca hasta finales de 2041

La Sala de lo Contencioso del TSJIB ha ampliado hasta 2041 la concesión a Astilleros de Mallorca. La sentencia admite el recurso de la empresa contra la decisión de la Autoritat Portuària de Balears de denegar una prórroga que se había solicitado en el año 2015 en una petición que no llegó a ser contestada por la administración. La sentencia del TSJIB, adelantada por la Gaceta Naútica, reprocha en primer lugar a la administración que no contestara de forma expresa la petición y considera nula esa decisión. Además, valora la prórroga de la concesión como una decisión que no es potestativa y, por lo tanto daría luz verde a la extensión de la actividad.

Astilleros de Mallorca dispone de la concesión hasta el 15 de diciembre de 2027, cuando caducaría la actual licencia de la que dispone. En realidad son tres concesiones diferentes, la principal, de una superficie de 16.647 metros cuadrados comenzó a ser explotada por la empresa en el año 1967 tras la fusión de los dos astilleros anteriores que había en Palma. Entonces, el plazo para la explotación era de 99 años pero una modificación de la Ley de Puertos acotó el plazo de esas concesiones a 35 años a contar desde la entrada en vigor de esa normativa, en 1992. De esta manera, en dos años terminaría la concesión. Las otras dos concesiones, una de 2.514 y otra de 148 metros cuadrados son posteriores y están subordinadas a la actividad principal. Fuentes de Ports informaron a este periódico de que la intención es recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la decisión del TSJIB, si bien ese recurso debe ser formalizado desde Madrid. Además, la continuidad de la concesión tal y como está en funcionamiento ahora mismo choca con el Plan Director del Puerto de Palma que prevé que ese tipo de actividades se desarrollen en otro punto diferente. Astilleros justificaba la necesidad de la prórroga de la concesión en un informe económico ante la necesidad de llevar a cabo una inversión de más de dos millones de euros para instalar una serie de mejoras, entre ellas un nuevo cabrestante , elevar el varaderos y construir un nuevo foso para quillas de veleros. Esas necesidades, sostenían, debían compensarse con 14 años más.