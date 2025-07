Susana Gisbert, fiscal: «El machismo ha ganado la partida en las redes sociales»

Susana Gisbert Grifo, fiscal delegada de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación en Valencia, ha reconocido este martes en Palma que «el machismo ha ganado la partida en las redes sociales. Pensábamos que en la lucha contra el machismo teníamos muchas cosas hechas, pero no es así. Las encuestas reflejan que los jóvenes son más negacionistas y más machistas. Alguna cosa habremos hecho mal».

Susana Gisbert ha pronunciado la conferencia inaugural de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Violència de Gènere, organizada por la UIB y que este año lleva por título 30 anys de Beijing: desafiaments actuals en la prevenció de la violència de gènere. La conferencia de Susana Gisbert ha llevado por título Ayer y hoy de la violencia de género: ¿estamos retrocediendo?.

La fiscal ha destacado que «los estereotipos masculino y femenino siguen dándose desde el mismo momento del nacimiento, propiciando un machismo que es la raíz de la violencia de género y cuya vacuna es la educación».

Contra la expansión de mensajes machistas en las redes sociales, pregonados por hombres que cuentan con cientos de miles de seguidores, Susana Gisbert ha señalado que «la respuesta es dar la réplica, hay que perder el miedo a hacer la contraposición. Le quitamos importancia a las redes sociales, pero no queda más remedio que responder en el mismo escenario para hacer llegar el mensaje igualitario, sobre todo a los más jóvenes. En cualquier caso, la respuesta no sólo se tiene que dar en las redes sociales, sino también en casa y en los centros educativos, teniendo especial cuidado en no dejar que los niños se queden a solas con un móvil en la mano. Si no actuamos, va resultar muy frustrante que, transcurrido el primer cuarto del siglo XXI, el machismo continúe expandiéndose a través de las redes sociales».

Por su parte, la directora del Institut Balear de la Dona, Catalina Maria Salom Niell, ha expresado el apoyo del organismo del Govern a la Universitat d’Estiu de Violència de Gènere «en nuestra línea de prevención y sensibilización. Gracias a la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la UIB, llegamos a personas y lugares donde no llegaría el Institut Balear de la Dona. El mensaje tiene que ser de esperanza para un mundo mejor, más igualitario y libre. No llegaremos a erradicar la violencia contra las mujeres, pero queda mucho trabajo por hacer y muchos proyectos por realizar para cumplir objetivos a corto plazo en derechos laborales, salud, educación y diversas cuestiones transversales».

Capilla Navarro Guzmán, directora de la Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB y codirectora de la universidad de verano, ha incidido «en la importancia de esta cita, con cuatro días centrados en la violencia hacia las mujeres desde diferentes vertientes».