Armengol dice que no conserva los mensajes con Koldo porque ha cambiado de teléfono

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ha aclarado si borró los mensajes que intercambió con Koldo García durante la pandemia, pero dice que no los conserva porque cambió de dispositivo de teléfono cuando fue nombrada presidenta del Congreso, algo que ha provocado una sonora reacción por parte de los senadores del PP. «Recupere los whatsapp porque, si no, los va terminar recuperando la UCO», le ha contestado el senador 'popular' Fernando Martínez Maíllo en la comisión de investigación del Senado en la que ha vuelto a comparecer la presidenta.

Armengol y Maíllo han protagonizado un choque de alta intensidad. El senador del PP ha tratado de trasladar el debate a la situación en la que está inmerso el PSOE y Pedro Sánchez en particular. «Han estado siete años robando a manos llenas», ha dicho. Ha pedido a Armengol si ponía la mano en el fuego por Sánchez o por la financiación ilegal del PSOE, algo que no ha hecho la presidenta. También le ha preguntado en repetidas ocasiones si había hablado con Cerdán o si había hablado con Sánchez sobre los casos de corrupción. También le ha dicho que su credibilidad «queda mermada» después de que estuviera a las dos de la mañana «tomando copas» en pandemia.

La presidenta ha considerado que algunas de las informaciones de Maíllo eran «insultantes» y ha defendido que, a la espera de lo que decida la justicia, el PSOE ya ha actuado echando a la calle a los señalados por la UCO. "Estoy convencida de que el presidente del Gobierno no lo sabía. Es evidente que no lo sabía«, ha dicho en relación al caso. También ha recordado que había sido citada en el Senado como presidenta de Baleares, no a hacer »una tertulia« sobre el PSOE. »No le interesa el Gobierno de Baleares; estoy aquí porque soy presidenta del Congreso de los Diputados", ha añadido.

A preguntas del PP, ha insistido que no se reunió con Aldama, sino con el CEO de Globalia en una encuentro al que el comisionista acudió como asesor, como se ha reunido con muchos empresarios que ha acudido con asesores a los que no conoce. Ha precisado que nunca ha hablado sobre Aldama con Pedro Sánchez y también que no todas las reuniones que celebró como presidenta están en la agenda pública. Sobre esa reunión concreta con los responsables de Globalia, ha explicado que se habló de la situación de la compañía, que tenía problemas por la pandemia, como otras aerolíneas y compañías navieras.

Armengol ha insistido en señalar a Prohens por haber dejado que la reclamación de las mascarillas caducara. Ha señalado que la reclamación se hizo casi tres años después, pero en tiempo y forma. «Nadie pensaba que íbamos a perder las elecciones y reclamamos en tiempo y forma«, ha dicho. Con respecto al actual Govern, ha explicado que aceptó el expediente íntegro de reclamación que dejo su gobierno y luego lo dejó caducar para »reinventar el expediente» cuando estalló la polémica. «La UCO dice que Tellado habla con Koldo para que parara la reclamación y consiguió que se parara», ha destacado.

Maíllo le ha recordado que la reclamación de las mascarillas se hizo el mismo día que el Parlament elige presidenta a Marga Prohens. «Es muy sospechoso que tampoco dijeran nada a la empresa cuando se supo que las mascarillas no funcionaban», ha dicho. Le ha reprochado que el Govern diera un certificado de idoneidad a la empresa de las mascarillas que sirvió para que Soluciones de Gestión ganara después el contrato marco con el Ministerio. «Si eso no es estar en la trama, ya me dirán qué es», ha concluido.