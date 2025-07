Costa defiende el pacto con Vox: «Habrá presupuestos y una mejora significativa de los servicios públicos»

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha afirmado este martes que gracias al acuerdo alcanzado entre PP y Vox, además de aprobarse los presupuestos, se han impulsado leyes, el bienestar de la ciudadanía está garantizado y se verá una «mejora significativa» de los servicios públicos esenciales.

Ha sido en el debate de la sección 14 de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en la segunda jornada del pleno de los Presupuestos autonómicos y cuyas cuentas ascienden a 79,7 millones de euros, un 10% más respecto al anterior.

Costa ha dedicado parte de su intervención a responder al diputado del PSIB Carles Bona, a quien ha acusado de ser un «nostálgico» de los recortes. A juicio del conseller, el socialista hubiera deseado que hubiera recortes, inestabilidad y el «apocalipsis absoluto» por el pacto de PP y Vox. «Ustedes querrían que estuviéramos como Pedro Sánchez en Madrid, inundado de corrupción y con toda la legislatura bloqueada», ha añadido.

El conseller de Economía ha defendido la «intensa» reforma fiscal aprobada gracias a Vox, a quien ha vuelto a dar las gracias, y las mejoras significativas que representa para la ciudadanía.

Rechazo a los beneficios fiscales

En la defensa de las enmiendas, el diputado del PSIB Carles Bona ha alertado de que las cuentas «hipotecan» el futuro del archipiélago a muchos niveles. «La letra grande y pequeña del contrato con Vox indican que la factura que tendrá que pagar la ciudadanía será alta», ha indicado.

Para Bona, las líneas rojas que el PP dijo que no sobrepasaría cuando en diciembre se retiraron los presupuestos «ahora son líneas verdes». El socialista ha alertado que «PP y Vox venden medidas antisociales como un ahorro».

El socialista ha criticado la falta de ejecución presupuestaria y ha acusado al Ejecutivo de regalar 500 millones de euros en bajadas de impuestos a los más ricos. En respuesta a la situación de su partido a nivel nacional, Bona ha defendido que el PSOE expulsa a quienes cometen irregularidades y no los «recibe con ovaciones», en referencia al que fuera edil 'popular' Rodrigo de Santos, condenado por malversación y delitos sexuales.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticado los recortes en investigación e innovación y ha pedido que si los porcentajes mínimos de inversión que marcan leyes como la de ciencia no se van a cumplir, no vale la pena ponerlos. El ecosoberanista también ha criticado «los problemas de ejecución» que tiene el Govern, aunque también lo tuvieron anteriores Ejecutivos y tendrán los que vengan en el futuro.

Apesteguia ha admitido la «lejanía» respecto al Govern en cuanto a políticas fiscales, criticando, en referencia a la ley de obtención del suelo aprobada este lunes, «que quienes se beneficien de los pelotazos urbanísticos perpetúen estos beneficios a sus descendientes», a través de los beneficios fiscales. El portavoz de MÉS per Mallorca ha lamentado la apuesta por un modelo caduco «que apuesta por una economía de herederos y rentistas».

La diputada de Més per Menorca Joana Gomila ha criticado las nuevas bonificaciones pactadas con Vox y se ha mostrado partidaria de una política impositiva progresiva, redistributiva y justa. «Que el que tiene más pague más. Eso ustedes no lo aplican», ha señalado.