«Connect’Up ha sido un impulso, en visibilidad y validación»

Ana Ferrer y Miquel Pieras son los fundadores de New Lead, una plataforma de automatización que integra inteligencia artificial para optimizar procesos de ventas y atención al cliente. Su solución se basa en chatbots conversacionales capaces de gestionar pedidos, agendar citas y cerrar ventas de forma autónoma. El proyecto fue galardonado con el primer puesto en la categoría Connect’Up Start 2024, iniciativa que busca impulsar ideas de negocio y proyectos emprendedores en un plazo de dos meses y cuya edición 2025 ya ha abierto el periodo de preinscripción.

¿Qué motivó la creación de New Lead y qué gap del mercado detectaron como clave para su propuesta de valor?

—La idea nació tras trabajar en una startup del sector inmobiliario y ver cómo perdíamos tiempo y oportunidades por no poder atender a todos los leads al momento o hacer los seguimientos precisos. Creamos New Lead para automatizar la atención al cliente con IA, vía texto y voz, y ayudarles a centrarse en cerrar operaciones, no en tareas repetitivas.

¿En qué momento actual se encuentra?

—Estamos en fase de crecimiento, con clientes activos. Seguimos desarrollando nuevas funcionalidades y cerrando acuerdos con inmobiliarias a nivel nacional.

¿Qué les diferencia de otras soluciones de automatización en la atención al cliente y ventas?

—Nuestro enfoque es 100 % conversacional y sectorial. No somos un chatbot genérico. Usamos IA entrenada específicamente para el sector inmobiliario, que entiende el negocio, conectando a tu base de datos para automatizar desde la primera conversación hasta el cierre de visita, incluyendo seguimiento y recomendación de inmuebles. Nuestros trabajadores de inteligencia artificial han llegado a sustituir el rol de una coordinadora de leads y visitas.

¿Qué ha supuesto ganar la categoría Start en Connect’Up 2024?

—Ha sido un impulso enorme, tanto en visibilidad como en validación. Ganar nos confirma que vamos por el camino correcto y nos abre puertas para conectar con más actores del ecosistema emprendedor y potenciales inversores.

¿Hubo algún momento clave durante la formación que marcara un antes y un después en su estrategia?

—Sí, las clases de oratoria. Aprendimos a comunicar con claridad lo que hacemos, para que incluso alguien fuera del sector entienda rápidamente el impacto de la solución.

¿De qué manera considera que el enfoque innovador del proyecto se alineó con los valores y criterios de evaluación del jurado de Connect’Up?

—Creo que el jurado valoró tanto la innovación tecnológica como la aplicación práctica y concreta al mercado. No es solo IA por moda, sino una solución real a un problema que viven muchas empresas cada día.

Más allá del premio económico, ¿qué aprendizajes considera especialmente valiosos de su paso por Connect’Up?

—La red de contactos, sin duda. Poder compartir con otros emprendedores, mentores y expertos aporta una visión más amplia y te obliga a elevar el nivel de tu proyecto en todos los niveles.