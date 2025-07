El millonario y el abogado acusados de fraude fiscal en la venta de un chalé de Son Vida se culpan entre sí

De la portada de la revista Times en Mónaco al banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial desde Dubai. El empresario alemán Carsten Hagg negó cualquier responsabilidad en un delito fiscal de 600.000 cometido en la venta de una mansión en Son Vida por seis millones de euros que no fue declarada a Hacienda. El magnate culpó de ese delito al otro acusado, un abogado de Palma que le representó durante años en sus negocios en la Isla. El abogado, por su parte, responsabiliza al millonario. Ambos afrontan una petición de cárcel de dos años y medio por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Hagg compareció por videoconferencia desde Dubai, donde mantiene ahora su residencia y el centro de sus negocios. Argumentó que no podía abandonar el emirato porque este país impide la salida a cualquiera al que se le haya presentado una demanda y, en su caso, afirma tener una de su exmujer. Así, en el juicio solo respondió a su abogado, Cristóbal Martell y con constantes incidentes en la traducción prestada durante la vista. El alemán tenía casi cerrado un acuerdo con las acusaciones para admitir el fraude hace unos meses aunque, finalmente ha optado por defenderse en el juicio.

El alemán explicó que constituyó a través de una firma Suiza dos sociedades limitadas para que actuaran en un operación en España. Así formó Protagas Mallorca. El administrador de la firma fue el abogado ahora acusado. Esa sociedad solo llevó a cabo un negocio, comprar el inmueble de Son Vida por 3,4 millones de euros en agosto de 2007 y venderlo cinco años después por más de seis. «Era una estructura transparente», afirmó Hagg que negó que sirviera para ocultar su actuación. En esa casa vivieron su mujer y sus hijos.

El empresario niega que se le informara de que había que liquidar el impuesto de sociedades por la venta e insistió en que no tenía control directo él de la sociedad. El abogado explica exactamente lo contrario. Aseguró que se marchó de la firma pocos meses después de la venta y que entonces ya había alertado de la deuda generada y que Hagg, único socio de la empresa no le proporcionó fondos para hacer frente a esa tasa. «Yo le reclamaba, pero no le pareció bien lo que se le dijo», declaró. De acuerdo con el abogado, él envió todos los fondos producto de la venta a Hagg, entonces residente en Suiza. «No pensaba en ningún momento que no fuese a dotar de medios a la sociedad». Admite que no solo no se liquidó el impuesto sino que ni siquiera se presentó la declaración por parte de la empresa de la que era el único administrador.

Junto a la pena de prisión, la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman a cada uno de los acusados el pago de una multa de 1,8 millones de euros. El juicio está previsto que se prolongue durante tres días.