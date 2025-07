Luz verde a la ley de obtención del suelo, que la izquierda llevará al Constitucional

El pleno del Parlament ha aprobado este lunes la Ley de obtención de suelo mediante el desarrollo de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) entre críticas de irregularidades en la tramitación por parte de la izquierda, que ya ha adelantado su intención de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de los parlamentarios.

La norma, sacada adelante por PP y Vox, declara Baleares en situación de emergencia habitacional y prevé ante este escenario el desarrollo de los PRE en las áreas de transición --suelo rústico-- de Palma y municipios de más de 20.000 habitantes, así como en el suelo urbano o urbanizable en los de más de 10.000 habitantes. Además, PP y Vox han pactado vía enmiendas que se pueda utilizar el suelo rústico sin agotar el urbanizable y ampliar las legalizaciones en rústico en la Serra de Tramuntana --suelo protegido-- con un plazo de prescripción de ocho años.

La norma se ha aprobado con polémica y entre protestas a las puertas del Parlament de asociaciones y colectivos, entre ellos el GOB y la Federació de Veïns de Palma, contra «las políticas totalmente desreguladoras y ultraneoliberales» que impulsan PP y Vox. La izquierda, por su parte, ha reclamado la suspensión del pleno alertando de irregularidades en la tramitación y entendiendo que el texto que finalmente se ha votado y aprobado no se ajusta al debatido en ponencia y han puesto como ejemplo la aparición en el dictamen de un artículo, el 7, que había sido eliminado en ponencia. Tras el debate y antes de la votación, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha pedido que se aclare esta cuestión, al considerarla especialmente grave.

«En comisión no se votó el artículo 7 bis y ahora en el seguimiento aparece el 7 bis y no se ha votado en comisión, lo cual supone un incumplimiento grave y al menos quiero que conste en acta por lo que pueda suponer efectos de recursos», ha indicado. El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha pedido la lectura de uno de los artículos para, en virtud del reglamento, «ilustrar» a los diputados en lo que se está votando.

La secretaria de la Mesa ha leído el artículo. Tras esto, los portavoces de MÉS per Mallorca y PSIB, Lluís Apesteguia y Iago Negueruela, han solicitado que para aclarar, a efectos del previsible recurso ante el TC, qué diputados han visto vulnerados sus derechos, han pedido votación por llamamiento de los artículos objeto de la polémica, el 7 y el 7 bis. La norma finalmente, ha sido votada con normalidad, y en último lugar, por llamamiento se han votado el 7 y el 7 bis conjuntamente. Curiosamente, Apesteguia ha votado primero 'sí', aunque inmediatamente ha rectificado, lo que ha motivado las risas del resto de diputados.

Durante el debate, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha asegurado que la ley no se ha concebido para levantar más vivienda para residentes «sino para consolidar los derechos de los promotores». El socialista ha criticado que la norma haya salido adelante sin estudios ni consensos y que se vaya a crecer en vivienda reduciendo equipamientos y legalizando irregularidades hasta en la Serra de Tramuntana. «Es una ley para saltarse los planeamientos urbanísticos», ha señalado Negueruela, que ha alertado de la desaparición de la VPO en favor de las viviendas de precio limitado que, según ha pronosticado, serán un 33 por ciento más caras.

Negueruela ha adelantado la intención de los socialistas de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, voluntad que ya adelantó MÉS per Mallorca. El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado al Govern de «ceder al chantaje de Vox para que les aprueben los Presupuestos». El menorquinista ha insistido en el argumento de las irregularidades señalando que el texto que se ha votado este lunes «nada tiene que ver con lo que presentó el Ejecutivo» y ha asegurado que la ley contiene mecanismos que son «claramente inconstitucionales que están condenados a ser derogados».

Por parte de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha acusado al Ejecutivo autonómico de «utilizar el drama de la vivienda para premiar a los especuladores y con el premio gordo a algunos privilegiados». La diputada morada ha argumentado que la respuesta al drama habitacional «no puede ser más cemento sino más vivienda pública» y ha asegurado que ha sido bajo el actual Govern que han proliferado los asentamientos de caravanas. El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha asegurado que la ley «va de fomentar la especulación y de beneficiar a los que especulan». Rosa ha alertado de que quienes sufren el drama habitacional no verán mejorada su situación, sino que «el día 1 de cada mes verán como su sueldo se lleva casi todo su sueldo».

La norma, a juicio del ecosoberanista «no pretende solucionar el problema de la vivienda, sino que se pueda construir más, vender más caro y con menos contrapartidas». Para Ferran Rosa, a pesar de la denominación de la norma, el texto no prevé ninguna medida urgente, sino que es una cesión a Vox para lograr la aprobación de los Presupuestos autonómicos, que se espera que vean la luz esta semana. El ecosoberanista ha reiterado que lo que se ha votado hoy en el Parlament es un texto diferente al tramitado.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha ironizado con los «ataques de dignidad» ha asegurado que «jamás» se ha hablado de la aprobación de esta ley en las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos autonómicos. Rodríguez ha acusado a la izquierda de «engañar» y hacer creer «que se van a levantar rascacielos en la Serra de Tramuntana». «A lo mejor lo que les preocupa es que queremos vivienda para los antonios, los joans, los tomeus y no para los mohameds», ha afirmado.

El de Vox ha defendido medidas como aumentos de densidad y crecimiento en altura, precisamente, para no consumir más territorio. La diputada del PP Margalida Pocoví ha defendido que la norma tiene la intención de «poner orden donde en los últimos ocho años hubo inoperancia, bloqueo y excusas». La 'popular' ha atribuido los mayores incrementos de los precios en alquiler y venta a los años del Pacte. La ley crea la figura de los Proyectos Estratégicos Residenciales, que garantiza que la mitad de su edificabilidad, en suelos urbanos y urbanizables se destinará a vivienda sometida a algún régimen de protección, tanto vivienda pública como de precio limitado.

Además, garantiza que un 15 por ciento del aprovechamiento en los proyectos deberá ser cedido al Ayuntamiento del municipio para vivienda en régimen de protección. En relación a la legalización de irregularidades en la Serra de Tramuntana, Pocoví ha insistido en que la ley, en ningún caso, supondrá más construcciones en el paraje. La 'popular' ha reiterado el compromiso del Govern de poner vivienda asequible a disposición de los residentes y ha acusado a la oposición de «abandonar» la Comisión «como corderitos» siguiendo las órdenes de la diputada del PSIB Mercedes Garrido.