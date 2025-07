Prohens llevará a los tribunales el envío de los 49 menores migrantes

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asegura que llevará a los tribunales la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez enviar a las Islas 49 menores migrantes procedentes de Canarias y añade que hará todo lo que esté en su mano para impedir que sean trasladados a las Islas. Prohens, que este fin de semana ha estado en el Congreso del PP que ha elegido a Alberto Núñez Feijóo, calificó de intolerable la decisión del presidente e insistió en que actuará para evitarlo.

«Iremos a la Justicia, iremos a los tribunales e iremos a quien haga falta porque los ciudadanos de Balears no merecen pagar con sus impuestos lo que no es capaz de gestionar el Gobierno de España», aseguró Prohens. Recordó que las políticas de inmigración son competencia del Gobierno y lamentó que el Ejecutivo central «nos ha dejado solos como frontera sur de Europa».

La presidenta del Govern alertó de la situación en la que se encuentran los centros de atención de menores que gestionan los consells. El de Mallorca está sobrepasado en un 1.000 %, según los datos que apuntó Marga Prohens y que el presidente de la institución, Llorenç Galmés, detalló ante los asistentes al Congreso del PP. La presidenta añadió que el Gobierno tiene «abandonada» a Balears, pero subió aún más el tono para denunciar que el Ejecutivo «se ríe e insulta a los ciudadanos de las Islas».

Añadió que, hace solo unas semanas, el Ministerio de Infancia reconocía que Balears sufría una sobreocupación en los recursos para atender a los menores no acompañados. Frente a este reconocimiento de una parte del Gobierno, la presidenta lamentó que se haya decidido finalmente el reparto sin contar con las comunidades. «Nos enteramos con nocturnidad y alevosía de que nos envían menores de otras comunidades», dijo. Prohens fue tajante y aseguró que «la palabra y el compromiso» del Govern «es clara y contundente». «No aceptaremos un solo menor no acompañado de otra comunidad autónoma; no podemos más», sentenció.

Marga Prohens reiteró un argumento que lleva repitiendo desde que se planteó hace un año la posibilidad de que las comunidades recibieran a los menores migrantes de Canarias. Según la líder del Ejecutivo, no se trata de una cuestión «de solidaridad» sino de capacidad. «Nuestros recursos públicos están colapsados», defendió Prohens. Aseguró que, si la comunidad autónoma y los consells, con sus propios recursos, no están en disposición ni «en condiciones de dignidad» de acoger a los menores acompañados que llegan a las costas de Balears, menos aún pueden recibir a los de otras comunidades.

«Que nos digan cómo quieren que podamos acoger a menores de otras comunidades porque no podemos», concluyó. La presidenta emplazó al Gobierno a que deje de decir «mentiras» y pidió a Pedro Sánchez «que no se ría insulte a los ciudadanos de Balears» en relación con este asunto tan delicado, zanjó Prohens.