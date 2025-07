El corazón con Feijóo y la cabeza con Sánchez

El PP balear ha entregado oficialmente su corazón a Alberto Núñez Feijóo, con permiso de Isabel Díaz Ayuso, la auténtica reina de corazones del partido. Se lo entregó primero a Pablo Casado, más por afinidades personales que por cuestiones ideológicas, y el resultado de aquella decisión fue que Marga Prohens sufrió un poco más de la cuenta cuando llegó esa abrupta ruptura de la amistad y casi del partido, que acabó con Casado expulsado a patadas por los suyos. Ahora ya no hay dudas de que el líder es Feijóo -ayer fue coronado por la propia Ayuso- y en el PP, gente de disciplina y orden hasta que se amotinan a lo grande, han entendido el mensaje: toca estar quieto, apoyar al líder y remar con ahínco al albur de esos vientos que soplan favorables.

Por orden, por disciplina y por interés, el PP balear tiene a Feijóo en el corazón, pero no en la cabeza. En la cabeza está Pedro Sánchez. Y cuanto peor esté Pedro Sánchez, cuantos más problemas le surjan, mejor para Marga Prohens. Un ejemplo: hoy, que se cumplen dos años de su toma de posesión, la presidenta afronta un pleno extremadamente complicado, con la aprobación de una ley urbanística que supone un cambio de paradigma en el modelo territorial de Balears. Sus efectos aún no se conocen -¿dónde están esos datos de los que hablaba Prohens?- pero pueden ser demoledores en suelo rústico.

El problema es que enfrente hay un problema. Un problema muy grave. El PSIB ha hecho una oposición dura y contundente contra esa norma, pero en estos momento lo hace desde una posición de gravísima debilidad política. Seguramente se notará en las caras, se verá cómo llega al pleno del Parlament el PP y cómo llega el PSIB tras un fin de semana en el que unos han vivido un infierno mientras los otros han acariciado el cielo con la punta de los dedos.

Prohens llega de tocar la gloria. Hoy vivirá un día duro, pero pasará. En una nueva realidad política en la que se degluten noticias sin parar, con las redes sociales como grandes digestores de la actualidad, la debilidad de Prohens de hoy será la de Francina Armengol de mañana, con su comparecencia en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ para que explique ese encuentro con el empresario Víctor de Aldama. Y el miércoles, adiós a Armengol porque vuelve a ser el turno de Pedro Sánchez y su comparecencia en el Congreso.

Por eso el PP balear tiene a Feijóo en el corazón, pero a Pedro Sánchez en la cabeza. En términos electorales, a Prohens le interesa lo contrario de lo que le interesa a Feijóo. Le conviene que siga Pedro Sánchez, que no haya elecciones, que él y los suyos de Balears se quemen a fuego lento durante el mayor tiempo posible. Y así hasta las elecciones.