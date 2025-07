El jefe del Servei d’Emergències denuncia por acoso a la cúpula: «Me siento atacado»

El jefe del Servei d’Ordenació d’Emergències del Govern, Joan Pol, ha denunciado a su superior, el jefe del departamento, Antonio Plata, por presunto acoso psicológico, discriminación, abuso de autoridad y desconsideración reiterada, lo que habría tenido un impacto negativo en la gestión de la operativa hasta el punto de haber generado posibles daños a la población de Baleares. La víctima, además, asegura que todas estas prácticas son conocidas y amparadas por el director general, Pablo Gárriz.

El documento que carga contra la cúpula de esta área del Ejecutivo autonómico, al cual ha tenido acceso exclusivo este diario, se registró en la Comissió d’Ètica Pública de la CAIB el pasado 14 de mayo. Previamente, el día 6 del mismo mes, el denunciante había advertido de este conflicto a través del Servei de Prevenció de Riscs Laborals, pero al no obtener una respuesta elevó la queja al órgano interno mencionado. Contactado por 'Ultima Hora', Pol, que en estos momentos está de baja como consecuencia de esta situación, confirma los hechos.

El director general de Emergències del Govern, Pablo Gárriz, acusado de amparar los hechos denunciados por su jefe de servicio, Joan Pol.

En la denuncia, la víctima explica que todo empezó en junio del año pasado, cuando su plaza sufrió «cambios sustanciales en las condiciones de trabajo», quedando con pocas funciones. «La modificación de la orden de funciones dejó muchas de ellas sin asignar a ningún servicio, ni a ningún puesto de trabajo, como es el caso de la de Seguridad en Playas y Zonas de Baño, que sigue sin asignarse formalmente a nadie, y como la orden se publicó en plena temporada, el anterior director general me pidió que la siguiera ejerciendo hasta su finalización el 31 de octubre, cosa que hice», se explica en la denuncia. El anterior director general que nombra fue Sebastià Sureda, que dimitió tras la polémica por estar en un bar durante un temporal que provocó graves daños en Mallorca.

De hecho, Pol explica en el texto que impulsó un procedimiento de comunicación de conflicto interpersonal en el servicio de Prevenció de Riscs Laborals a finales de septiembre del año pasado. El procedimiento concluyó con su consentimiento en 2024 porque Plata «manifestó y se comprometió a irse del departamento» para acabar con el conflicto, «cosa que no ha sido así y ocho meses después sigue al frente del departamento», según la denuncia de mayo. Desde entonces tampoco ha habido ningún cambio.

A la izquierda, Antonio Plata; a la derecha de la imagen, Pablo Gárriz.

«Desde la llegada del nuevo director general, que lo cesó y acto seguido lo adscribió provisionalmente a una plaza espejo del mismo rango, situación administrativa muy extraña, el señor Plata ha incrementado su presión en mi contra, y sobre todo, por acción u omisión, ha hecho o no ha evitado, que el director general tomara, o se abstuviera, de tomar decisiones que siempre han ido en mi perjuicio, tanto profesional, como personalmente», continúa Pol. «Se han producido toda una serie de conductas sistemáticas y, a mi entender, planificadas, de las que tan solo adjunto algunos correos de los últimos meses, de acoso, reiteradas con actos hostiles durante un largo período de tiempo y con la intención de hacerme daño personal y profesionalmente, combinando un vacío absoluto en la toma de decisiones sobre asuntos de los que yo soy el responsable según la orden de funciones».

Pol expone y adjunta documentación que acredita su amplia formación especializada en la materia, tanto a nivel nacional como internacional con la Unión Europea y la ONU, mientras que Plata asumió responsabilidades técnicas «pese a no tener ninguna formación en gestión de emergencias».

«Situación insostenible»

«Estoy muy afectado por todo este aluvión de correos sin sentido, me siento atacado personal y profesionalmente y, a mi parecer, la situación es insostenible», confiesa el denunciante en el escrito registrado ante la Comissió d’Ètica Pública. Pol asegura que en el Servei de Prevenció de Riscs Laborals «conocen toda mi situación personal, médica y psicológica», contra el jefe del departamento y el director general. A ambos también les acusa de haberle difamado diciendo que tiene una relación sentimental con una funcionaria o que ha cometido prevaricación en contratos anteriores a su llegada a la dirección general, «todos ellos falsos y que me han perjudicado gravemente».

Los rumores también señalan que Pol tiene intereses particulares en los expedientes de contratación que ha intentado impulsar, o que tiene sociedades privadas con el director de RISCBAL, Joan Estrany. «La estrategia está perfectamente planificada, son conscientes y no quieren una solución al conflicto de manera pactada, lo he propuesto muchas veces y o no responden o dicen que no hay conflicto ninguno», insiste Pol.