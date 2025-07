Así es la liebre de mar, el misterioso molusco que apareció en aguas de la Isla: «Es más activa de noche que de día»

La reciente aparición de una liebre de mar en la costa de Sa Ràpita ha despertado la curiosidad de vecinos y visitantes. Lo que parecía una simple bolsa flotando resultó ser un extraño molusco de cuerpo oscuro y textura gelatinosa, que se mueve con lentitud gracias a unas aletas laterales que recuerdan a orejas. Su presencia es habitual en verano, aunque no deja de asombrar por su forma y comportamiento.

La liebre de mar es una babosa marina de gran tamaño que puede alcanzar hasta 40 centímetros, aunque lo más común son ejemplares de entre 20 y 25. Vive en aguas poco profundas del Mediterráneo, y en las Balears es posible verla con cierta frecuencia durante los meses cálidos. «Cada año se suelen ver en la costa», señala el biólogo marino Aniol Marilles.

Aunque su aspecto pueda parecer exótico, no es peligrosa en absoluto. Se alimenta de algas verdes y contribuye al equilibrio ecológico del ecosistema marino. Marilles explica que su actividad es principalmente nocturna: «Es más activa de noche que de día», lo que explica por qué muchas veces pasa desapercibida para los bañistas.

En el Mediterráneo existen dos especies de liebre de mar, además de otras muchas babosas de mar más pequeñas. Su aparición cerca de la orilla puede estar relacionada con factores como las corrientes marinas, la temperatura del agua o incluso las floraciones de algas. A pesar de su aspecto alienígena, se trata de una especie relativamente común en esta zona del mundo.

Lo que no se conoce es cuántas liebres de mar habitan las aguas de las Islas. «No se conoce la población estimada en Baleares, eso no lo sabe nadie», reconoce Marilles. Por ahora, su aparición sigue siendo un recordatorio del misterio del Mediterráneo, incluso en rincones tan accesibles como una playa de Mallorca.