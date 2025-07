El PSIB viaja a Madrid convencido de que nada ilícito le implica en la trama de Cerdán

La delegación del PSIB que este sábado asistirá a la decisiva reunión del comité federal del PSOE –y que está formada por diez personas, once si se incluye a Marc Pons, dirigente de la ejecutiva surgida del 41 congreso y que será parcialmente renovada– está convencido de que nada ilícito implica a cargos del partido en las Islas con la trama de adjudicaciones y contatos que habría dirigido el hasta hace unas semanas secretario de Organización, Santos Cerdán, actualmente en la cárcel.

Desde el PSIB se insiste, incluso,en que de la adjudicación de mascarillas a una empresa de Victor de Aldama en 2020 no se deriva hasta ahora ninguna imputación judicial que afecte a algún responsable del Govern de Armengol.

De cualquier modo, la delegación balear sí entiende hacen falta cambios en la estructura orgánica del partido, separando éste del Gobierno –es decir, que no haya cargos duplicados como fue el caso de Ábalos hasta 2021– y que ha llegado el momento de descentralizar la toma de decisiones, dando además más cancha a las organizaciones territoriales.

Eso es, al menos, lo que se ha informado a este periódico cuando la delegación balear, que encabeza Francina Armengol y de la que forman parte, además, Rosario Sánchez, Cosme Bonet, Catalina Cladera, Iago Negueruela, Pepe Mercadal, Vicent Rosselló, Pep Toni Mayans y Milena Herrera, se prepara para participar en la reunión del sábado.

Pocos días después, el martes, día 8, Armengol tiene que comparecer a petición del PP, ante la comisión que investiga el llamado ‘caso Koldo’, centrado en la compra de mascarillas y otro material sanitario durante la pandemia por la Covid. Esta operación fue lo que condujo a la UCO a definir una trama corrupta y criminal que ha llevado a la cárcel a Santos Cerdán y que ha convulsionado al PSOE.

Al día siguiente de la comparecencia en el Senado de Armengol –el PP quiere la acusa de haber mentido en la anterior cuando dijo no conocer a Aldama y preguntarle sobre una reunión en la que éste habría participado cuando presidía el Govern– , el presidente Sánchez explicará en el Congreso una serie de medidas contra la corrupción que ya esbozará a su partido en la reunión del comité federal.



El doble cargo de Marc Pons

El planteamiento del PSIB no es ninguna sorpresa pues ya lo conocen tanto Pedro Sánchez como Cristina Narbona, que provisionalmente ha dirigido el equipo que ha asumido la secretaría de Organización desde la renuncia de Santos y que ha estado revisando las cuentas del partido. Sánchez ha conversado con Armengol –igual que con el resto de líderes del partido en las comunidades– y el interlocutor de Narbona ha sido Cosme Bonet, secretario de Organización del PSIB.

Marc Pons, que forma parte de la ejecutiva federal que Sánchez reformará , tiene un punto a favor para seguir y otro para no continuar. El primero es que su secretaría, la de Transición Ecológica, no tiene nada que ver con los contratos ni con la Organización. El segundo, es que también participa en la ejecutiva del PSIB y el PSOE quiere evitar duplicidades.

La también balear Aina Calvo, la número dos de Marlaska y de quien depende orgánicamente la Guardia Civil (y por tanto la UCO), no forma parte del comité federal pero eso no significa que no pueda acudir a la reunión ni que no sea consultada.