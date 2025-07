«¿Te casas conmigo?»: la pedida de mano sorpresa que emocionó a todo un supermercado de Palma

Hace unos días, los clientes del Eroski de Son Moix vivieron en directo una escena de película romántica. José, con la ayuda de amigos y compañeras de trabajo, sorprendió a su pareja Sandra con una pedida de mano tan inesperada como emotiva. «Yo estaba despachando carne, de espaldas, y de repente escuché: ‘Hola nena’. Me giré… y ahí estaba él, arrodillado, con una sábana gigante que decía ‘¿Te casas conmigo?’», relata aún emocionada Sandra.

La historia entre Sandra Ramis y José Manuel Quiles comenzó hace casi una década. Este próximo año celebrarán sus diez años de relación, y aunque Sandra ya había comentado a sus amistades que si José no daba el paso ella misma lo haría en septiembre, él se le adelantó sin saberlo. «Fue una coincidencia mágica», dice sonriendo.

La pedida fue todo menos improvisada. José había considerado otras opciones, como hacerlo en el Marineland rodeado de delfines, pero finalmente optó por un lugar mucho más simbólico: el sitio donde Sandra pasa sus días, su lugar de trabajo. Habló con su jefa, que apoyó la idea encantada, y recibió la complicidad total de Rocío, amiga y compañera de Sandra, quien incluso le ayudó a elegir el anillo tras un comentario casual de Sandra semanas antes.

La sorpresa fue total. José, acompañado de un grupo de amigos, eligió la hora con más afluencia de clientes, como sugirió la jefa, para asegurarse de que Sandra no sospechara nada. «Me quedé paralizada, no me lo podía creer. Fue precioso», recuerda. Tras el sí rotundo, la pareja celebró la noticia en un cumpleaños que tenían esa misma noche, rodeados de personas queridas.

La historia ha trascendido más allá del supermercado. La cadena donde tuvo lugar la pedida, compartió el momento en redes sociales con el mensaje: «Menos piñas en el carro y más amor del bueno como este, por favor ❤💘. ¡Quien bien te quiere... te pide la mano en pleno súper!».

Menos piñas en el carro y más amor del bueno como este, por favor!!!! ❤💘. Quien bien te quiere... te pide la mano en pleno super! https://t.co/3UdvaKJJOn — EROSKI (@EROSKI) July 2, 2025

Ahora Sandra y José continúan su historia con el recuerdo de un día inolvidable, donde el amor ocupó el centro del pasillo, entre charcutería, ternura y mucha emoción.