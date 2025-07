El mallorquín Víctor Vilarrasa, profesor en el Imedea, recibe uno de los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes

El mallorquín Víctor Vilarrasa, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (Imedea, participado por el CSIC y la UIB, y con sede en Esporles), ha recibido este jueves, en una ceremonia celebrada en el Palacio del Pardo y presidida por el rey Felipe VI y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 2024, en la modalidad Matilde Ucelay de Ingenierías y Arquitectura. Los Premios Nacionales de Investigación son el reconocimiento científico más importante de España. Los galardones específicos para jóvenes distinguen a investigadores menores de 40 años que destacan por sus contribuciones científicas.

Vilarrasa ha recibido el premio, consistente en una escultura, de manos del propio rey y ha manifestado a este periódico que "el acto ha sido muy emotivo, pues he podido estar acompañado de familiares. También me han acompañado el director del Imedea, Alejandro Orfila, y el director general d'Universitats, Sebastià Massanet. Me ha gustado especialmente que de los diez premios para jóvenes, seis hayan sido para miembros de la Academia Joven de España, de la que formo parte".

Vilarrasa lidera un grupo interdisciplinar en el Imedea que investiga y desarrolla geoingenierías y aborda los retos de las geoenergías para la transición ecológica y contribuir a la neutralidad climática.

Es miembro de la Academia Joven de España, de la Academia Joven de Europa y de la Academia Joven Global. Ha sido beneficiario de la prestigiosa beca Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación para investigar la sismicidad inducida por geoenergías y es coordinador de una Red Doctoral de las Acciones Marie Skłodowska-Curie sobre procesos acoplados inducidos por tecnologías geoenergéticas bajas en carbono.

Tras defender su doctorado en Ingeniería Civil en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), fue postdoc en el Lawrence Berkeley National Laboratory (Estados Unidos) y en la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza), donde obtuvo la competitiva beca EPFL Fellows Fellowship. Además del Nacional de Investigación, Vilarrasa ha recibido varios premios, entre ellos el MIT Award to Innovators under 35.

Víctor Vilarrasa también forma parte de Transener+, que impulsa la transición hacia un modelo energético sostenible, y posee la Medalla de la Real Academia de Ingeniería a Jóvenes Investigadores.