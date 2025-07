El presidente del comité de empresa del 112, sobre la huelga: «Nuestra seguridad y la de la ciudadanía están comprometidas»

La huelga indefinida del 112 ha arrancado este jueves. El Govern ha decretado servicios mínimos del 100 % lo que impedirá de facto que el paro conlleve un detrimento del servicio, pero los empleados han presentado denuncia contra esta resolución al entender que coarta el derecho a la huelga que tienen todos los trabajadores.

¿Cuántos trabajadores tiene el 112 en Baleares?

—En la empresa que gestiona las emergencias en Baleares somos más de cien empleados de los que 44 nos encargamos de la recepción de llamadas y la gestión de la emergencia.

Teniendo en cuenta que es un servicio de atención telefónica las 24 horas del día y que en todas las empresas hay bajas y vacaciones, ¿Cuántos están trabajando en cada turno?

—Somos cuatro por turno. Está estipulado que para dar un servicio de calidad tendríamos que ser entre 68 y 70 gestores de emergencias en plantilla y somos 44. Cubrimos emergencias las 24 horas los 365 días del año. La propia administración reconoce que estamos infradotados. Cada uno de nosotros cubre el trabajo de una o dos personas.

—¿Han entrado ustedes en un bucle? Me explico: Son pocos y sobreocupados, eso aumenta el número de bajas laborales y de gente que se marcha y cada vez es más difícil garantizar el servicio...

—Totalmente. Tenemos un problema de falta de personal, que es de los problemas más graves que arrastramos, arraigado hace mucho tiempo por la falta de coherencia que hay entre la responsabilidad que asumimos, la exigencia del puesto y la remuneración. Esta última es baja y la exigencia muy alta. Trabajamos tardes, noches, festivos, fines de semana... Quien pasa a trabajar con nosotros recibe su formación y en el caso de que se quede (porque muchos renuncian) se quedan poco tiempo y en cuanto ven una posibilidad cambian de trabajo. Ese es el gran problema, por eso pedimos que se la relación entre la responsabilidad y la remuneración se equilibre.

¿Cuánto cobra aproximadamente un operador?

—Creo que no es necesario dar una cifra completa. Basta con saber que está mal pagado. Sueldo… números que ellos manejan. Mal pagado y la rotación, festivos y todas esas cosas van incluidas en los complementos comunes. No tiene sentido. Queremos que se recupere el equilibrio entre el salario y lo que hacemos y que no sea a costa de renunciar a derechos adquiridos que forman parte de las condiciones laborales. Lo que no estamos dispuestos es a cambio de una subida económica a renunciar a derechos adquiridos que forman parte de las condiciones laborales.

¿La falta de personal implica un retraso en el tiempo de atención de las llamadas de emergencias?

—Totalmente, tiene consecuencias en el tiempo de espera que un ciudadano tiene que sufrir en caso de emergencia cuando llama al 112, porque los turnos se cubren con lo que hay y están infradimensionados, con el agravio que esto produce en los trabajadores a los que les toca estar de turno. Si son menos hacen el trabajo del resto. Eso puede llegar a tener consecuencias muy graves en la salud de los trabajadores y de la población.

¿En verano reciben refuerzos?

—No. Ahora en verano los turnos de noche de entre semana y los fines de semana son todos iguales. Recibimos un millón y medio de turistas en Baleares y somos cuatro operadores para atender a una población que llega a a ser de 2,5 millones de personas en caso de emergencia. Imagina que uno de nosotros está ocupado atendiendo a un turista intoxicado por alcohol o drogas, intentando averiguar donde está, que es algo que tiene una dificultad técnica importante. El segundo está intentando ubicar una patera con 20 personas que ha llegado al sur de Formentera. A la tercera le entra un un incendio forestal en Menorca y tiene que hacer el despacho automático y manual de cada uno de los medios de Ibanat. La cuarta está en su tiempo de descanso. Todas las líneas están ocupadas. ¿Qué hacemos si hay una emergencia y si es grave?

Imagino que un problema añadido es que no pueden conocer la gravedad de la emergencia hasta que descuelgan el teléfono...

—Exacto, tengo que gestionar todo lo que me entra y no puedo priorizar porque no sé qué me vendrá detrás… En verano no se refuerzan las plantillas, se ha intentado a veces, pero no tienen efecto, siempre nos pilla el verano en las mismas condiciones o peores que el año anterior. Este año en verano somos menos operadores en activo que el año pasado y todo esto lo sabía la administración y otra vez nos ha cogido el toro.

Ustedes ya anunciaron huelga en diciembre, pero la suspendieron. ¿Qué les hizo cambiar de opinión?

—Llegamos a un principio de acuerdo. Se abría un periodo de negociaciones de tres meses, pero no se ha cumplido ninguno de los acuerdos. Aún así hemos dado tres meses más de prórroga y no se ha cumplido absolutamente nada. Desconvocamos en diciembre porque el acuerdo parecía beneficioso y por buena fe y no ha cambiado nada.

Han denunciado que la administración les ha impuesto servicios mínimos del 100 % ¿Creen que conseguirán reducirlos?

—Confiamos en que así sea. Se va a denunciar a través de los servicios jurídicos del sindicato y lo que haremos, mientras tanto, es una concentración el próximo 9 de julio. Los servicios mínimos del 100 % son una muestra perfecta de que somos servicio esencial solo para lo que les interesa. Para justificar ahora poner un 100 % de servicios mínimos somos esenciales, pero a efectos prácticos no somos esenciales porque consienten tener el servicio descubierto.

¿Cuántas llamadas atiende de media cada operador en un día?

—Se estima que pueden atenderse unas 150 llamadas por operador y día.

Con una fuerte carga psicológica. ¿Afecta a su salud mental? ¿Se producen muchas bajas laborales? ¿Qué dice Prevención de salud laboral?

—Hay un servicio de prevención de salud laboral pero funciona de aquella manera. Se han hecho varios test psicosociales para la empresa con resultados muy muy negativos y no mejora nada, porque no mejora la base. Necesitamos personal y para esto hay que cambiar algo. Hay que hacer el puesto más atractivo para que estemos mejor.

Con la crisis de la vivienda ¿ha empeorado la situación?

—Sí. Cada vez más difícil cubrir las bajas. El nivel de vida aquí no es el mismo que en Extremadura. Aquí también es caro vivir y es muy comprensible que una persona que entra a trabajar aquí, en cuanto ve lo que hay, si le sale otra oferta se lo piense poco y se vaya a la primera de cambio.

¿Cuáles son las emergencias que más atienden?

—Llamadas, hay de toda clase. Cubrimos desde emergencias policiales, robos, allanamientos, peleas, sanitarios… Por ejemplo, quien despacha los recursos sanitarios es el 061 pero la información la recogemos nosotros, también atendemos llamadas de accidentes de tráfico, servicios de bomberos, incendios, forestales, urbanos… Si llamas al 085 a los bomberos del Consell te atendemos nosotros, si llamas al 080 (bomberos de Palma también). Todos ellos despachan sus recursos con la información recogida por el 112. También cubrimos rescates en sitios de difícil acceso, servicios en el mar en verano, llegada de pateras… Somos la central de Ibanat por las noches. Ellos tienen un operador o dos en horario de mañana y tarde, pero por la noche cierran y la responsabilidad es nuestra.

¿Hay previsto algún encuentro con los responsables del Govern para abrir negociaciones?

—Ahora mismo no hay previsto ningún encuentro.

Y mientras tanto la vida de todos queda en sus manos...

—Sí, es cierto que la vida de todos está en nuestras manos y que se salvan vidas. Yo no soy catastrofista ni alarmista, pero con contexto de huelga o sin huelga estamos expuestos por la infradotación. Nuestra seguridad y la de la ciudadanía están comprometidas.