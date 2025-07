«Los restauradores no han aportado nada al convenio de hostelería»

La espantada del sector de la restauración y del ocio ha caído como un jarro de agua fría entre el resto de participantes en la mesa de negociación del convenio de hostelería. Especialmente desde la patronal hotelera, quienes lo consideran una deslealtad, poco coherente, además, con su comportamiento a lo largo de estos últimos cinco meses de conversaciones.

Las asociaciones de restauración y ocio nocturno se desmarcaron el martes del principio de acuerdo firmado entre la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y UGT alegando que las condiciones que contempla el documento -concretamente la subida salarial del 13,5 % en tres años- son inasumibles para el sector, al tiempo que afean el hecho de que se haya pactado este preacuerdo a dos bandas y «a nuestras espaldas».

Fuentes internas de la negociación, patronales y sindicales, se quejan de que los restauradores «nunca han aportado ninguna idea o argumento. Ni una sola iniciativa que les permita presentarse como un sector diferenciado». En ese sentido, señalan que no se intentaron incluir unas tablas salariales propias y diferenciadas, a pesar de que en otros convenios como el de Tenerife se ha llevado a cabo sin demasiados problemas.

Además, añaden que no existía ningún impedimento para que negociaran disposiciones adicionales que se adaptaran a las peculiaridades del sector de la restauración, algo que precisamente reclamaba el presidente de Restauración Mallorca-CAEB, Juanmi Ferrer, al referirse a la necesidad de contar con un «apéndice» al convenio para su sector mientras no dispongan de convenio propio y diferenciado.

Desde UGT, el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, José García Relucio, admite que «nos ha extrañado mucho» que los restauradores hayan decidido no respaldar el preacuerdo. Sobre todo teniendo en cuenta que se estaba hablando de aspectos que habrían beneficiado a sus empresas especialmente, como la lucha por el llamado sexto día, que permite a empresa y trabajador poder aplazar de mutuo acuerdo el segundo día de descanso a la semana para ganar un día más a la semana, cosa que beneficia a los establecimientos con plantillas inferiores a 30 empleados y sin representación legal de los trabajadores.

No obstante, Relucio deja claro que iba a ser imposible -al menos por parte de su sindicato- plantear tablas diferenciadas para los restauradores que contemplaran unos incrementos salariales más contenidos. «Estamos dispuestos a revisar el resto de puntos para hablar de las singularidades de la restauración, pero los salarios no se tocan», afirma para argumentar que no resultaría coherente no luchar por los mismos avances salariales para estos trabajadores.

Por otro lado, desde UGT están apremiando a la patronal para que las empresas actualicen «cuanto antes» los salarios y adapten el incremento del 6 % para este año pactado entre la FEHM y la propia organización sindical. Ya lo indicaron en el momento de la firma del preacuerdo la semana pasada y están insistiendo en ello estos días. «Si es posible queremos que las empresas empiecen ya a pagar lo que hemos convenido y no esperen a que salga publicado en el BOIB». La idea es poder firmar el acuerdo definitivo a lo largo de la semana que viene.