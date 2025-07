Prohens pide elecciones a Sánchez: «Está más preocupado por defenderse de la corrupción que por Baleares»

Marga Prohens pide a Pedro Sánchez que convoque elecciones porque asegura que está «más preocupado» por defenderse «de la corrupción» que por los ciudadanos de Baleares. La presidenta del Govern ha denunciado la inacción del Gobierno en el día a día político, que en el caso de las Islas se concreta en que no está actuando para poner fin a la llegada de pateras, algo que está creando una situación «de alarma ciudadana».

A preguntas de los periodistas que han acudido a la inauguración del metro al Pacr BIT, Prohens ha denunciado que hay una «mafia» que además está «perfectamente organizada» para traficar con personas desde el norte de África. «Ya hay furgonetas que recogen a los migrantes que llegan a tierra», ha dicho, y ha culpado a Sánchez de la llegada masiva de pateras «por culpa de una no política de inmigración del Gobierno y por culpa de una no política exterior».

«Eso es un efecto llamada que ya no podemos resistir más», ha añadido. La presidenta ha incidido en que el Govern, desde sus competencias, destinará recursos a la realización de pruebas más fiables para conocer la edad de quienes llegan en pateras y para regular las ayudas a los migrantes. «Pararemos el efecto llamada con todos los recursos que estén en nuestras manos», ha advertido. Ha insistido en que los consells «ya no pueden más» para hacer frente a esta situación.

Prohens ha informado, además, de que el Govern y los consells han pedido una reunión con el comisario europeo Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, «porque el Gobierno no nos hace caso». y ha cargado contra la actitud del delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, ha quien ha acusado de «estar de vacaciones». «Queremos que el delegado del Gobierno deje de estar de vacaciones desde que asumido el cargo y haga algo para ayudarnos», ha dicho.

«Tenemos un Gobierno que no gobierna, que resiste; tenemos un Gobierno que no nos defiende y que se defiende en los tribunales. Si no pueden más, que convoque elecciones», ha reiterado la presidenta. Prohens ha defendido que existe una clara ruta migratoria entre Argelia y Baleares «que se niega en los despachos» pero que en la calle «está muy claro que existe».