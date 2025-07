Los restauradores no se sumarán al convenio de hostelería: «Es inasumible»

La patronal de la restauración integrada en CAEB ha decidido no dar su apoyo al principio de acuerdo firmado ayer por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y el sindicato UGT. Restauración Mallorca CAEB, presidida por Juanmi Ferrer, ha confirmado que no firmará el convenio de hostelería debido a la imposibilidad de asumir las condiciones fijadas por las dos partes firmantes. El acuerdo, cabe recordar, prevé una subida del 13 % en tres años, dividido en un 6 % el primer año, un 4 % el segundo y un 3,5 % el tercero. Critican que ha sido un acuerdo alcanzado a puerta cerrada y pactando una subida «pensada para grandes hoteles con economías de escala y beneficios importantes».

A la patronal de CAEB se han sumado en su rechazo la Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes, la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Ibiza y Formentera (Pimeef Restauració) y la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (ABONE). «Hemos trabajado durante muchos meses para al final llegar a un acuerdo que se firma entre dos partes, UGT y hoteleros. Una vez más nos dejan fuera de las decisiones importantes», se queja Ferrer para criticar que «ya no son solo una subidas salariales que nuestro sector no puede asumir». En ese sentido, indica que «llevamos tiempo reivindicando que no estamos teniendo tan buenos años como nuestros primos hermanos los hoteleros. Nuestra realidad es distinta, tiene otra cuenta de resultados, con lo cual es inasumible».

El presidente de los restauradores ha reivindicado de nuevo la necesidad de un convenio separado -reclamación histórico del sector- o en su defecto un apéndice en el que haya un compromiso para precisar condiciones específicas para la restauración. «Representamos a más de 80.000 personas, somos el segundo sector productivo de Baleares y no vamos a firmar este convenio bajo estas condiciones», sentencia.

A través de un comunicado conjunto, las patronales de la restauración han expresado su indignación indicando que «no podemos firmar un convenio que no hemos podido debatir ni negociar. Hemos sido excluidos del encuentro decisivo, lo que constituye una grave vulneración del principio de buena fe en la negociación colectiva». Al hilo de estas reflexiones, califican de «incomprensible» el hecho de que «se nos excluya de la reunión decisiva, sobre todo tras haber invertido tantas horas y esfuerzos para defender las particularidades de nuestro sector».

Por otro lado, desde PIMEM-Restauració -asociación fuera de la mesa de negociación- ya habían denunciado horas antes que el acuerdo «deja fuera de mapa al pequeño empresario de la restauración», el cual está «infrarrepresentado» en las negociaciones. «Y, sin embargo, sufrimos como todos las consecuencias de lo que otros deciden». Su presidente, César Amable, asegura que los hoteleros «tienen escala, volumen, anticipación, y márgenes con los que jugar, mientras que los pequeños restauradores van mucho más ajustado; si suben salarios un 6 % este año, la diferencia no es ideológica: es de supervivencia».