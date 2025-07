Pimem-Restauración rechaza el preacuerdo de hostelería y dice que deja fuera a los pequeños empresarios del sector

Pimem-Restauración ha expresado este martes su oposición al preacuerdo del convenio de hostelería y ha asegurado que deja fuera a los pequeños empresarios del sector.

El presidente del colectivo, César Amable, ha lamentado que los pequeños empresarios estén «infrarepresentado» porque no tienen estructuras de negociación colectiva, ni mesas en las que participar, aunque a menudo «sufren las consecuencias de lo que otros deciden». En un comunicado, Pimem-Restauración ha argumentado que en sus negocios los gastos de personal suponen entre el 37 y el 42 por ciento de la cuenta de explotación. Para un hotel, sin embargo, ese porcentaje es mucho menor.

«Los hoteleros tienen escala, volumen, anticipación y márgenes con los que jugar mientras que los pequeños restauradores van mucho más ajustados. Si suben salarios un seis por ciento este año, la diferencia no es ideológica, es de supervivencia», ha afirmado Amable. En relación a la disponibilidad de personal, Amable ha subrayado que en los hoteles, un fijo discontinuo «es una ventaja», que en temporada alta puede trabajar, mientras que en temporada baja puede formarse, descansar o viajar.

Para el pequeño, ha añadido, encontrar un camarero o una cocinera «se ha convertido en una odisea continua». Pimem-Restauración ha llamado la atención, además, sobre el hecho de que este año muchos pequeños negocios familiares han notado una bajada «preocupante» de caja.

«Ya no hablamos de mantener empleos, hablamos de destruirlos. Hablamos de cierres. Hablamos de ansiadas jubilaciones para quienes están cerca, no por voluntad, sino por agotamiento. Mantener abierto un restaurante ya no compensa porque la pequeña restauración tiene cada vez menos cabida en esta isla», ha lamentado Amable.