Carmen Laforet y Lorca protagonizan el examen de Lengua Castellana y Literatura de la convocatoria extraordinaria de la PAU

Este 1 de junio ha dado inicio la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para los estudiantes de Baleares, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes no superaron las pruebas en junio o no alcanzaron la nota deseada. Este año, el examen de Lengua Castellana y Literatura II, materia común para todos los estudiantes independientemente de la modalidad de bachillerato, ha sido el primero en realizarse.

El examen se ha estructurado en tres bloques: comentario de texto, reflexión lingüística y educación literaria. Los ejercicios han incluido aspectos de sintaxis, léxico y ortografía, junto con textos periodísticos actuales. Estructura del examen El primer bloque, con un valor de 4 puntos, ha consistido en el clásico comentario de texto, que es el ejercicio con mayor peso en la calificación. Este año, el texto propuesto ha sido un artículo de opinión publicado en el diario El País y escrito por Manuel Vicent. A los estudiantes se les ha pedido que identifiquen el tema principal del texto y realicen un análisis breve, además de explicar una expresión concreta empleada en el artículo. También debían determinar la tipología y modalidad textual del contenido. En el segundo bloque, valorado en 3 puntos, se ha abordado la reflexión sobre la lengua, clave para comprobar el conocimiento sintáctico y léxico de los estudiantes. Entre las tareas, se incluían ejercicios como relacionar palabras sinónimas, reconocer la tipología gramatical de determinados términos y realizar un análisis sintáctico de oraciones, todas basadas en vocablos presentes en el texto de Manuel Vicent. Por último, el apartado de educación literaria, también con un valor de 3 puntos, ha mostrado un carácter más teórico. Aquí, los alumnos han tenido que escoger entre dos fragmentos de obras literarias: un pasaje de Nada de Carmen Laforet o un poema del Romancero Gitano de Federico García Lorca. Sobre el texto seleccionado, debían mencionar el autor y la obra, identificar los temas principales y explicar las características formales y contextuales propias de la época en la que fueron escritos.