Jaume Alzamora, secretario general de Més, deja la política

El secretario general de Més y portavoz del partido en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha anunciado este martes que tras quince años deja la política por motivos personales y regresa a su plaza de profesor de instituto. «Las circunstancias personales y familiares me llevan a dar un paso al lado. Es una decisión meditada, tomada con serenidad y desde el convencimiento», según ha explicado el veterano político en una carta enviada a toda la militancia. Fuentes de su entorno confirman, además, que su marcha responde exclusivamente a motivos personales.

Al dejar su puesto en el Consell, la consellera insular Catalina Inès Perelló pasará a ser la portavoz insular de Més, ya que ahora es la adjunta, mientras que el siguiente en la lista, Biel Payeras, que es regidor de Festes, Protocol i Mobilitat en Sa Pobla, entrará como conseller en la institución.

«Esta decisión no ha sido fácil. La política, entendida como servicio público y herramienta de transformación social, es una vocación que me ha acompañado durante muchos años. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todas las personas con las que he compartido este camino: militantes, cargos públicos, compañeros de otras organizaciones, y especialmente a aquellos y aquellas que, desde la militancia de base, han mantenido vivo el espíritu crítico, la coherencia y la ilusión que han hecho de Més un proyecto único y necesario», según explica Alzamora en la misiva.

«Seguiré defendiendo, desde donde me toque estar, los valores y las causas que nos han unido: la justicia social, la soberanía, el feminismo, la defensa del territorio y la lengua, y la necesidad de poner a las personas y al bien común en el centro de las decisiones», ha asegurado, insistiendo en dar las gracias a todos los militantes del partido. «Estoy seguro de que Més seguirá avanzando con fuerza, fiel a sus principios y abierto a los retos del futuro», concluye el texto.

Licenciado en Geografía e Historia por la Universitat de les Illes Balears (UIB), fue alcalde de Artà entre 2011 y 2014, y concejal hasta 2019. Durante los años del Pacte fue director insular de Promoció Sociocultural del Consell de Mallorca y también director insular de Participació Ciutadana i Joventut entre los años 2015 y 2017. En noviembre de 2017, sin emabrgo, fue nombrado director de la Agència de Turisme de les Illes Balears. En 2019 fue nombrado conseller insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell.