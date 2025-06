«Si hay récord de pasajeros a final de año será por la subida en temporada baja»

Las previsiones de una nueva temporada de récord en cuanto a llegadas de turistas en Mallorca y en Baleares en su conjunto se fundamentan sobre todo en el incremento de los turistas en los meses de octubre a abril. Así lo confirmó de hecho el director del aeropuerto, quien indicó que «si hay récord a final de año será por lo que subimos en temporada baja».

En declaraciones en la rueda de prensa celebrada para explicar la remodelación de Son Sant Joan, Melgar añadió que el tráfico de pasajeros que está teniendo el aeropuerto en estos meses de temporada alta se sitúa en la línea del año pasado. «Este año el tráfico está siendo muy similar al del año pasado», admitió para precisar que, de hecho, el de mayo había sido incluso ligeramente inferior, con un mes de junio que acabará registrando cifras prácticamente idénticas a las de 2024.

Al hilo de estas consideraciones, Melgar apuntó que la ligera bajada experimentada en el mercado alemán a lo largo de estos últimos meses se ha ido contrarrestando con el repunte de británicos y centroeuropeos en general.

Por otro lado, cuestionado sobre la capacidad máxima del aeropuerto y sobre la cuestión de la saturación turística en Mallorca, Melgar quiso dejar claro que no es competencia de AENA dictar límites sobre la llegada de pasajeros, sino adaptar las condiciones de sus espacios para garantizar un mejor funcionamiento del servicio. Asimismo, señaló que la delimitación de la capacidad de carga máxima del aeródromo debería realizarse por horas, no en términos anuales. «¿Podemos crecer? Sí, porque hay horas y meses en las que no está todo lleno», aseveró.

Por otro lado, remarcó que las obras no están afectando la operatividad del aeropuerto a pesar de los picos de actividad que se están alcanzando en estos momentos. De hecho, algunas de las medidas ya implementadas, como los nuevos filtros de control, deben contribuir a aligerar el tránsito de pasajeros y reducir congestiones.