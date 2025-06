Antoni Vera, a las mejores notas de selectividad: «Vuestro éxito individual será nuestro éxito colectivo»

El Consolat de Mar ha acogido este lunes un acto de reconocimiento a los doce alumnos que han obtenido en Baleares las notas más altas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU, popularmente conocida como selectividad). Al acto han asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens; el conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera; el rector de la UIB, Jaume Carot; familiares de los estudiantes y otros representantes institucionales. Marc Gomila, del IES Felanitx, ha obtenido la nota más alta, con un 9,86, y su objetivo es estudiar Ingeniería Aeroespacial.

Antoni Vera ha destacado que «con vosotros se muestran dos ejes: el esfuerzo hacia el éxito y la excelencia educativa. Sois un ejemplo para el resto de jóvenes de sacrificio, trabajo, capacidad, tenacidad y eficacia. El esfuerzo es vital para conseguir objetivos humanos y profesionales, y ahora continuaréis en el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico. Habéis ganado el presente y tenéis el futuro en vuestras manos. Vuestro éxito individual será nuestro éxito colectivo».

Marc Gomila ha dirigido unas palabras a los asistentes al acto en representación de sus compañeros, expresando su agradecimiento «a los familiares, amigos y docentes que nos han acompañado en este camino. Los años de Bachillerato han sido exigentes, difíciles y rodeados de incertidumbre, pero el esfuerzo, la constancia y la perseverancia han tenido su recompensa. Ahora llega un nuevo tiempo de crecimiento en el que no deben faltar el compromiso, la superación, la curiosidad y las ganas de aprender. Todos nosotros seguiremos caminos muy diversos para intentar ser felices, pero ahora nos merecemos disfrutar del verano como toca».

Ha cerrado el acto Marga Prohens, quien ha expresado «la emoción y el orgullo que sentimos todos en este acto, que siempre es uno de los más importantes del año. Gracias por ser excelentes, por vuestro esfuerzo, capacidad de renuncia, autoexigencia y disciplina. Sabéis que nadie os ha regalado nada y que estáis aquí por méritos propios, aunque también hay que agradecer a los profesores por motivaros y a las familias por inculcaros valores y la importancia de la educación. Pensad siempre en agradecerles su apoyo y su acompañamiento. Siendo alumnos excelentes, seréis profesionales excelentes y todo ello será un éxito colectivo. Y los que estudiéis fuera, pensad en volver». Finalmente, la presidenta les deseó «salud y fuerza en vuestro nuevo camino».

Los diez alumnos presentes (dos no han podido asistir al acto) han recibido un obsequio por parte del Govern: un volumen que recoge los dos libros de relato de Te deix, amor, la mar com a penyora, de Carme Riera, de la que se celebra su 50 aniversario; y el libro de poesía completa de Josep Maria Llompart, coincidiendo con el Any Llompart en 2025.