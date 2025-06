Marc Gomila, la mejor nota de selectividad en Baleares: «Quiero estudiar Ingeniería Aeroespacial»

«Quiero estudiar Ingeniería Aeroespacial y he presentado solicitudes en las universidades politécnicas de Cataluña, Madrid y Valencia, aunque me decanto por la primera. El año pasado, su nota de corte fue un 12,8 y tengo una nota de acceso de 13,56. Siempre me ha gustado todo lo relacionado con el mundo de la aeronáutica y la ingeniería aeroespacial».

Así ha explicado sus planes de futuro más inmediato Marc Gomila, hasta ahora alumno del IES Felanitx, que ha sacado la nota más alta en Balears de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU, conocida popularmente como selectividad), con un 9,86. Gomila ha sido uno de los doce alumnos reconocidos este lunes en el Consolat de Mar por obtener las notas más altas de selectividad en las Islas, en un acto al que han asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens; el conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera; el rector de la UIB, Jaume Carot; familiares de los estudiantes y otros representantes institucionales. Noticias relacionadas Esto es lo que regala el Govern a los doce alumnos que han obtenido las notas más altas de la PAU Más noticias relacionadas Marc Gomila ha indicado que «desde el primer momento, he trabajado mucho durante todo 2º de Bachillerato para llegar en las mejores condiciones a la PAU, intentando una buena planificación y procurando estar siempre al día. Me gusta organizarme desde pequeño». Respecto a las pruebas concretas de selectividad, Gomila reconoce que «las he preparado estudiando todo el día, pero que no me toquen las horas de dormir, al menos ocho. De la selectividad salí con buenas sensaciones, liberado, y con la idea de parar por completo durante el verano, en el que tengo previsto un viaje por Europa con el Interrail». Antes de estas explicaciones, Gomila dirigió unas palabras a los asistentes al acto en representación de sus compañeros, expresando su agradecimiento «a los familiares, amigos y docentes que nos han acompañado en este camino. Los años de Bachillerato han sido exigentes, difíciles y rodeados de incertidumbre, pero el esfuerzo, la constancia y la perseverancia han tenido su recompensa. Ahora llega un nuevo tiempo de crecimiento en el que no deben faltar el compromiso, la superación, la curiosidad y las ganas de aprender. Todos nosotros seguiremos caminos muy diversos para intentar disfrutar y ser felices, pero ahora nos merecemos disfrutar del verano como toca».