Joan Lladó: «El objetivo no es ya la independencia sino sobrevivir como pueblo»

Dejó la actividad política en 2015 después de haber sido el líder de Esquerra Republicana en Balears y tras unas sonadas primarias en Més per Mallorca. Joan Lladó (Manacor, 1978) es uno de los promotores de Som Mallorca, un partido que busca su espacio con una propuesta «transversal» que incide en frenar el crecimiento demográfico y con un planteamiento que, en algunos puntos, tiene coincidencias formales con la teoría del ‘gran reemplazo’.

¿Cómo se pasa de la política a director ejecutivo de hoteles?

—Supongo que porque soy una persona creativa y emprendedora, nunca he sabido estar quieto. Tenía estudios de dirección de empresas y siempre me ha motivado la parte creativa y emprender. Empecé con un establecimiento hotelero y tenemos once.

Su salida de la política fue un tanto traumática.

—Sí, son circunstancias que se dan en los partidos y la lucha por un espacio. A veces todo es más fácil si agachas la cabeza pero yo nunca he renunciado a mis ideas.

Ahora promueve Som Mallorca.

—Soy uno más. Somos un grupo que venimos de ámbitos diferentes del progresismo y que sabemos de la necesidad que un proyecto para no ser sustituidos como pueblo. Y si me va a preguntar si sigo siendo independentista, le diré que más que por la independencia, estoy por la supervivencia. El objetivo es sobrevivir como mallorquines.

¿Sobra gente?

—No planteamos que se vaya nadie, sino que no venga nadie más, ni ricos ni pobres. En veinte años, hemos retrocedido 102 puestos en niveles de riqueza según el Eurostat. Somos el territorio con más desigualdad del Estado mientras somos los que más crecemos. Y crecer no significa más bienestar. A veces pongo ese ejemplo: que en una discoteca con aforo para 2.000 personas metamos 4.000. Habrá problemas de agua, de otros servicios y de convivencia. Ahora mismo ya empieza a haber problemas de cohesión social.

¿Por la falta de vivienda?

—Es uno de los problemas. Hay que dejar de lado dogmatismos ideológicos como hace la izquierda que, por ejemplo, se resiste a entender fenómenos como el de la ‘okupación’. Tener las viviendas cerradas o topar el precio de los alquileres no ayuda, lo que falta es seguridad jurídica para que aflore la vivienda. Ya hay familias diferentes que compran una misma casa para compartirla. Estamos en una situación de emergencia y medidas como las del PP y vox de liberar suelo para construir más no ayuda. Eso sólo genera más residentes. Pero también PSIB y Més no han llevado a eso.

¿Y qué propone?

—Ayudar al residente, el residente primero. ¿Cinco años de residencia para acceder a una vivienda protegida? ¿Y por qué no quince? Se pueden desincentivar ayudas a la inmigración que no se vinculen a la creación de empleo y a la entrada en el mercado laboral. Todas esas ayudas que sirven para desmotivar la entrada en el mercado laboral deben suprimirse.

Veo un nexo entre la teoría de la sustitución y la del gran reemplazo que agita Vox.

—Lo que nosotros decimos es que tenemos derecho a existir como pueblo y que necesitamos tener en el poder político. Vox no defiende eso, no defiende instrumentos para conseguirlo ni, desde luego, instrumentos para que cambiemos el modelo que nos lleva al crecimiento desmesurado. Yo no creo esa teoría [la del gran reemplazo] en la que todo estaría planificado pero sí soy consciente de que existe una realidad y que Europa, por que yo soy europeísta, tiene que actuar en origen al plantear la inmigración. El rey de Marruecos es rico y sus súbditos, no. Somos solidatros pero todo tiene un límite.

¿Y qué hacemos con el turismo? Usted es hotelero.

—Los beneficios del turismo tienen que revertir en el cambio que proponemos. El Estado tiene que ser consciente de lo que significa. Hace falta un plan de choque, algo parecido a lo que hicieron los vascos con la siderurgia. El Estado también financió la reconversión industrial. El turismo es nuestra primera industria pero somos también víctimas del turismo, del turismo de excesos. ¿Qué han hecho PP, PSOE y Més que tienen escaños en Madrid? Tenemos que decidir nosotros, por eso nace Som Mallorca.

Ha citado a Més. ¿No encaja en su proyecto?

—Més ha elegido situarse a la izquierda del PSOE y nuestro modelo ideológico no ese. Estamos por el social liberaismo o el liberalismo social.

¿Aspiran a ser la nueva UM o el nuevo PI?

—Podemos tener ciertas conexiones con partidos insularistas. Son posibles aliados para un proyecto tranversal como es el nuestro y que tiene muy claro su objetivo: la supervivencia.