«Hay que garantizar una atención presencial digna y humana a las personas mayores en los bancos»

Desde este sábado 28 de junio los nuevos cajeros automáticos que se instalen en las cajas y bancos de toda España deberán incluir interfaces más intuitivas, con opciones de manejo por voz y táctiles, que permitan utilizarlos de forma autónoma y segura sin necesidad de asistencia personal. Es una de las medidas incluidas en la Ley de Accesibilidad, aprobada por el Gobierno central, para garantizar el derecho igualitario de las personas con discapacidad a los servicios públicos. No obstante no solo las personas invidentes o sordas se beneficiarán de su implementación. Los jubilados llevan años reivindicando una mejor atención por parte de las entidades bancarias. Mateu Bosch es el secretario general de la federación de pensionistas en Baleares.

Hace dos años que el movimiento ‘Soy mayor, no idiota’ reunió 600.000 firmas «para que los bancos no olvidaran a sus mayores» en España. ¿Han notado alguna mejora desde entonces?

—No ha habido ninguna mejora, más bien lo contrario, barriadas como Son Cladera en Palma se han quedado sin ninguna oficina, no hablemos de lo que pasa en la Part Forana.

Este jueves ustedes acudieron al pleno de Cort a denunciar los problemas de su colectivo para acceder a la banca. ¿Por qué al Ajuntament de Palma?

—Estamos haciendo una ronda con los diferentes partidos políticos tanto en la administración municipal como insular y autonómica. Queremos que insten a cambiar la legislación en España. Si no lo hacen ellos, ¿Quién lo va a hacer? ¿Los bancos? En los últimos 10 años han cerrado miles de puntos de atención en Baleares. Si estamos obligados a tratar con el banco, porque es donde ingresan nuestras pensiones, la banca tiene que dar una atención presencial más digna y humana.

¿Qué opina del cambio legislativo que entra en vigor este sábado para facilitar que las personas discapacitadas puedan utilizar de forma autónoma los cajeros? ¿Mejorarán la situación a la que se enfrentan los mayores?

—Creemos que no es la solución. Tardará diez años en estar en todos los cajeros y creemos que lo que persigue es suplir la banca presencial. La señora mayor que va en su silla de ruedas, podrá hablar al cajero y seguirá igual de perdida. No es una solución.Yo miso ayer me las tuve que ver con un recibo. La gente tiene que poder ser atendida. Para garantizarlo hay que establecer una ratio de oficinas por habitante. Los bancos dicen que no les salen las cuentas porque quieren ganar diez y con algunas oficinas solo ganan 7 u 8. Las cuentas de la banca son generales lo que no les sale a cuenta en un barrio lo compensan con creces en la oficina de otro.

El Ministro de Hacienda alertó recientemente de que han notado un sesgo en el cierre de oficinas bancarias. Parece que se marchan de los barrios más pobres…

—El capital llama al capital y el dinero gana dinero… El cierre de las oficinas en Son Cladera es una prueba de ello y estamos seguros de que no es el único caso. Es el que ha salido a la luz porque la asociación de vecinos es muy combativa. Hay más de un millón de usuarios en España que se encuentran perdidos ante la imposición de la banca digital. En Mallorca hay una gran brecha digital entre la gente mayor. Muchos son inmigrantes que vinieron a trabajar partiéndose el lomo y durmiendo en las literas de los hoteles con contratos precarios o cobrando en negro. No han tenido suficiente información ni tiempo para actualizarse. Los poderes públicos tienen que tomar cartas en el asunto y garantizar un servicio digno por parte de la banca, que tiene sustanciosos beneficios.