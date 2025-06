El 30 aniversario del Imedea reúne a la ciencia de Baleares

El Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (Imedea, participado por la UIB y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) ha celebrado este viernes su 30 aniversario con un acto que ha reunido a numerosos científicos e investigadores que han desarrollado su trayectoria en la institución, así como a personal de otros ámbitos de funcionamiento.

Jordi Lalucat, Enric Tortosa, Toño Alcover, Joaquim Tintoré, Beatriz Morales, Anna Traveset, Jorge Terrados, Gotzon Basterretxea o Himar Hinz son algunas de las personas que, en el pasado o en el presente, han impulsado, dirigido o trabajado en el Imedea, y que no han querido perderse la celebración.

Con una gran carpa instalada en el exterior de la sede, situada en Esporles, la primera de las intervenciones en el acto de aniversario ha sido la del actual director, Alejandro Orfila, quien ocupa el cargo desde el pasado mayo. Orfila ha destacado que «en 30 años, el Imedea ha experimentado una profunda evolución hasta convertirse en un referente internacional en el estudio del medio ambiente mediterráneo. Hemos generado conocimiento de impacto internacional en ámbitos como la posidonia, el cambio climático y en otras cuestiones clave para nuestro entorno y para el planeta, todo ello con tecnologías punteras».

Orfila se ha referido a que organismos como el Institiut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) y el Sistema d’Observació Costanera de les Illes Balears (SOCIB) han surgido del Imedea, que además cuenta con el reconocimiento de excelencia María de Maeztu.

El director del Imedea ha apostado por «seguir creciendo y evolucionando con compromiso, talento y dedicación, sin perder la identidad, arraigados en el entorno, pero con vocación internacional».

Por su parte, el rector de la UIB, Jaume Carot, ha subrayado «la ciencia interdisciplinar del Imedea, cuando hace 30 años este concepto no estaba tan claro. Una colaboración institucional como la de la UIB y el CSIC no siempre es fácil, pero con el Imedea ha sido un caso de éxito. El Imedea integra ahora un ecosistema de generación de conocimiento en Baleares junto con la propia UIB, el IFISC y el SOCIB. Hemos sabido cooperar y colaborar, no competir, para poner el conocimiento al servicio de la sociedad».

También intervino la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, quien ha señalado que el personal del organismo estatal ya supera las 300 personas en Baleares y que «el Imedea se ha consolidado no sólo en investigación, sino también en educación y divulgación».

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, ha confirmado el compromiso del Govern de alcanzar el 2 % del presupuesto autonómico en investigación en 2030, la elaboración del Pla de la Ciència 2026-30 y la creación del Institut de Recerca de les Illes Balears, todo ello con el objetivo de «reforzar nuestra capacidad científica y competitiva».

Ha cerrado las intervenciones el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, quien ha defendido «la ciencia como dique de contención y antídoto contra las corrientes negacionistas que banalizan los riesgos. La ciencia reúne progreso y conservación, y una institución como el Imedea contribuye a concienciarnos de la necesidad de proteger el territorio y la biodiversidad».