«Ahora parece una obviedad, pero la medicina no siempre se ha basado en la ciencia»

Ignacio Ricci (Sóller, 1982), director del Grupo de Investigación en Atención Primaria, Servicios de Salud y Medicina Basada en la Evidencia, del Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (Idisba), ofrecerá el próximo martes, 1 de julio, a las 19.00 horas la conferencia Medicina basada en la evidencia: construyendo salud con ciencia desde Baleares. El acto, organizado por la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, tendrá lugar en su sede. Ricci es biólogo, doctor en Epidemiología y director del Grupo Cochrane en Baleares.

Medicina basada en la evidencia. Para un profano, puede parecer una obviedad. ¿No es así? —La medicina basada en la evidencia es una corriente que se inició en los años 90 del siglo pasado en el Reino Unido y su impulsor fue Archie Cochrane, que dio nombre a la actual red internacional Cochrane. Su filosofía promulga hacer el mejor uso posible de la evidencia científica disponible para tomar decisiones en salud. Ahora puede parecer una obviedad, pero no siempre ha sido así. Hoy en día hay un exceso de información en las redes sociales no siempre basada en la evidencia científica contrastada, publicada y evaluada. Lo que hace esta corriente es actuar como puente entre los ensayos clínicos y la aplicación de sus resultados, acercar la ciencia a la salud de la población.

Es decir, la medicina no siempre se basa en la ciencia.

—No siempre lo hace. Existen situaciones y prácticas clínicas que se basan más en la experiencia del profesional sanitario, en cómo piensa que deben ser los tratamientos en base a los resultados obtenidos en su propia consulta, más que en los que indican los ensayos clínicos.

Aunque supongo que no podemos desdeñar la experiencia.

—No. La medicina basada en la evidencia tiene tres pilares fundamentales. El primero es el mejor uso de la evidencia científica disponible. El segundo es la experiencia clínica de los propios profesionales sanitarios y el tercero son los valores y las preferencias de los pacientes. En la intersección de esos tres conceptos es donde reside la medicina basada en la evidencia. Lo que pasa es que, hasta no hace mucho, el primer y el tercer pilar no se tenían tanto en cuenta. Se confiaba más en opiniones de expertos o en la experiencia de la práctica clínica de los médicos. Un médico se forma en base a los conocimientos de ese momento, pero la ciencia va avanzando y los conocimientos tienen que actualizarse.

¿Los médicos no actualizan sus conocimientos?

—Sí lo hacen a a través de las guías de práctica clínica. Aquí es donde entra la medicina basada en la evidencia y es parte de lo que hacemos en el Grupo Cochrane. Las guías de práctica clínica son una serie de recomendaciones que se dan a los profesionales sanitarios basadas en la mejor evidencia científica disponible. Hay guías para todas las patologías, encaminadas tanto a especialistas como a la atención primaria.

¿Estas guías son obligatorias?

—No, no lo son. Son una herramienta de apoyo que se da al profesional y éste puede, o no, adherirse a ella o tenerla en mayor o menor consideración.

¿Son guías aportadas por la Administración?

—No necesariamente. Las guías son generadas normalmente por asociaciones científicas. Muchas veces, cada gerencia pública crea una serie de protocolos en base a estas guías. Se supone que el profesional sí cumple esos protocolos. Así, los resultados de los estudios científicos pueden llegar a la práctica clínica. Al menos tenemos la garantía de que las guías, a través de los protocolos, llegan a los profesionales, aunque, como en todo, las hay mejores y peores.

¿En qué consiste el Grupo Cochrane?

—Es una red internacional, con presencia en numerosos países, para promover el uso de la evidencia científica en la toma de decisiones sobre salud. No sólo se trata de ayudar e informar a los sanitarios, también hay que hacerlo con la población. Cochrane trata de llegar a la población a través de redes sociales, boletines, medios de comunicación y otras vías más imaginativas, como en Barcelona, donde se planteaban preguntas sobre salud en carteles instalados en las marquesinas de los buses y las respuestas se encontraban en códigos QR.

¿Desde cuándo existe el Grupo Cochrane en Baleares?

—Se fundó en octubre del año pasado. De momento, somos seis personas como miembros oficiales de Cochrane en las Islas. Estamos en una fase muy incipiente de darnos a conocer y empezar a expandirnos. En España, Cochrane está implantado en muy pocas comunidades. Es un trabajo voluntario, no cobramos por ello. Lo hacemos por convicción moral y porque somos expertos en evidencia.