Més continúa en Sumar y volverá a plantear si se va después del verano

Més per Mallorca se queda de momento en Sumar y, por tanto, el diputado Vicenç Vidal no se pasa al grupo Mixto. Después del verano, ya a la vista de cómo sea la respuesta del PSOE al caso del llamado ‘caso Cerdán’, Més volverá a someter a votación este asunto. Anoche se votó –en secreto y no a mano alzada– y el resultado fue, según explicaron tanto el diputado Vidal como el coordinador Lluís Apesteguia, un «empate técnico». Era preciso que la decisión se tomara por una mayoría de dos tercios y esta quedó lejos, aunque hubo más votos a favor de seguir que de romper.

La asistencia no fue la que se esperaba y también constituyó una sorpresa que la mayoría de intervenciones fueran a favor de continuar, dado el momento político. Según algunas informaciones, hubo quienes cambiaron de opinión sobre la marcha. Pero también es cierto que lo ocurrido refleja divergencias de más calado con la estrategia, según otras fuentes. La intervención de Vidal fue más «neutral» que la de Apesteguia, claramente favorable a salir. Lo ocurrido este jueves fue una sorpresa, aunque no es la primera vez que algo así sucede en Més per Mallorca. Movimiento Sumar y Esquerra Unida (EU), que en 2023 formaron parte junto a Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca de la candidatura de Sumar, habían hecho llegar el día anterior su posición a Vidal. Fue en una reunión por videoconferencia. Por parte de Movimiento Sumar, partido instrumental sin estructura en las Islas, estuvo Aurora Ribot (su única coordinadora tras la dimisión de Borja Kruzelaegi) y por parte de EU, su recién nombrado coordinador, José María García. Plantearon a Vidal que no era el momento de dejar Sumar y pasarse al grupo Mixto porque eso, además de ser un golpe al proyecto de izquierdas, tampoco daría más visibilidad al diputado. En el Mixto, recordaron, hay menos opciones y coincidiría tanto con Podemos como con José Luís Ábalos. En esa reunión se planteó a Vidal que era mejor seguir y, en todo caso, plantear alguna fórmula que le permitiera mayor autonomía en cuestiones que afectaran directamente a las Islas. Esta posibilidad, la de negociar un mayor margen de maniobra, también se consideraba entre quienes, desde Més, preferían no romper todos los cables con el proyecto que representa Yolanda Díaz, que es vicepresidenta del Gobierno de Sánchez. Nunca, al menos sobre el papel, Més había estado tan vinculado a un Gobierno. Y nunca hasta las elecciones de 2023, el nacionalismo había conseguido un escaño. La candidatura de Sumar –en la que entonces participaba Podemos– consiguió 83.116 votos, lo que supuso un porcentaje de 16,51 % y un escaño. Eso también se recordó en la asamblea.