Un influencer, sobre la masificación turística: «No recuerdo que Mallorca estuviera así, no entiendo nada»

El aumento sostenido de visitantes durante las temporadas altas en verano en Mallorca sigue afectando a los residentes de la isla. La sensación de saturación ya no es una excepción, sino una nueva normalidad en numerosos puntos del archipiélago mallorquín, entre ellos, las carreteras. Sobre este tema ha querido manifestarse el joven influencer y tiktoker Adri Escalante, que ha venido a visitar a su familia.

Escalante, que cuenta con más de 50.000 seguidores en TikTok, ha señalado que él no esperaba que la isla estuviera tan masificada como había escuchado. «Hemos ido a la playa, pero a cualquier sitio que queríamos ir, a la hora que sea, la autopista estaba llena», ha afirmado.

El influencer parece no dar crédito a lo que ha visto durante su estancia en Mallorca, quedando bastante sorprendido por la cantidad de tráfico que hay en las carreteras. «No entiendo absolutamente nada de por qué están tan llenas las carreteras», ha señalado.

«Es verdad que había leído que la isla estaba masificada, pero no esperaba esto para nada. El año pasado vivía aquí y no lo recordaba así. No puedo entender que si cojo el coche a las 9 de la mañana y quiera ir a cualquier sitio, la autopista esté tan llena de coches».