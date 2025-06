La paz por territorios y el fin de la legislatura

El 7 de julio de 2023, Marga Prohens juró su cargo como presidenta del Govern. El día anterior había sido elegida por el Parlament balear gracias a los votos de su partido y el del diputado de Formentera. Vox se abstuvo y facilitó su investidura. Ese mandato que comenzó un 7 de julio de 2023 empezará a apagarse el 7 de julio de 2025, cuando PP y Vox aprueben la ley que liberaliza suelo y que permitirá urbanizar en suelo rústico sin haber agotado el urbano.

Esa ley es la garantía de que saldrá adelante el Presupuesto dos días después, el 9 de julio, lo que da a Prohens dos años más. Prohens gana dos años, pero la legislatura está acabada. Es improbable que la presidenta vaya a presentar más leyes después del calvario que ha pasado en los últimos meses en un rosario de cesiones a Vox. Aprueba los Presupuestos para poder prorrogarlos y llegar a 2027 sin tener que verse obligada a repetir esa imagen de sometimiento que ha dado estos meses.

Prohens cede para no ceder más. La suya ha sido una paz por territorios, como aquella que se firmó en Madrid en el año 1991 para que Palestina garantizara la paz a Israel a cambio de que Israel garantizara los territorios a Palestina. Prohens gana la paz y los territorios se los queda Vox, esos suelos rústicos que se urbanizarán ahora al calor de este acuerdo. Prohens gana la paz y Vox, el relato de que ha ganado la guerra. La presidenta celebrará el ecuador de la legislatura en esa dinámica: gana los Presupuestos, pierde el relato.

Es casi seguro que ya no habrá nueva legislación, y por eso Marga Prohens quiere aprobar cuanto antes los asuntos que verdaderamente le importan, pero llegará septiembre y de nuevo llegarán las exigencias para derogar la Ley de Memoria y cambiar la Ley de Educación para que el castellano sea vehicular en la enseñanza, junto con el catalán. Y se acabó. Habrá un amago de presentar unos nuevos presupuestos que casi seguro no llegarán. Además, ¿quién se atreve a asegurar que en otoño no estaremos en plena campaña de unas elecciones generales?