Familias, alumnos y docentes salen a la calle por la escuela pública

«Sin diálogo no hay educación democrática», «Vera, no rompas lo que funciona» o «Queremos crecer juntos, no separados» fueron algunas de las consignas que más de 200 personas, entre alumnos, familias y docentes, que este miércoles se concentraron en la Plaça de París de Palma para defender la escuela pública en sus barriadas. Las camisetas verdes fueron otro de los elementos destacados durante la manifestación.