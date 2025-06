La izquierda pedirá amparo al Tribunal Constitucional contra el «abuso» de PP y Vox

Més ha anunciado que presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional al entender que se han vulnerado de forma grave los derechos de sus diputados en el transcurso de la comisión en la que se debatía la ley de liberalización del suelo. El diputado de esta formación, Ferran Rosa, ha anunciado que además pedirán la aplicación de medidas cautelares para que la ley no entre en vigor ya que temen que si es a anulada, dé pie a indemnizaciones millonarias en el futuro. El PSIB y Més per Mallorca aún no han tomado la decisión en firme, pero sus respectivos portavoces, Iago Negueruela y Josep Castells, también han destacado que muy probablemente lo harán.

El anuncio de las formaciones de izquierda llega después de que los representantes de los tres partidos se hayan levantado de la comisión y se hayan negado a participar en el debate. En el momento en que comenzaba la comisión, PP y Vox entregaron al resto de formaciones una serie de nuevas enmiendas transaccionadas que el resto de partidos no había tenido ocasión de estudiar. El presidente de la comisión les ha dado 25 minutos de plazo para analizar el documento, que en algunos casos presentaban tachones. Las enmiendas modificaban media docena de leyes en vigor. Algunas de estas enmiendas, como la rebaja del catalán pactada por PP y Vox, no guardan ninguna relación con el texto de la ley, lo que ha provocado la indignación de la izquierda. Otras presentadas por el PP introducen modificaciones sustanciales que el resto de formaciones ha podido poder estudiar con tiempo, algo a lo que se ha opuesto el PP. Los portavoces se han negado a participar en una comisión en la que han asegurado que no sabían ni qué estaban votando.