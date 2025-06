Un espectáculo de fuego y luz: así se vio Palma durante la noche de San Juan desde el cielo

La noche de San Juan volvió a marcar con fuego las calles y las playas de Palma, donde las luces de los dimonis y los fuegos artificiales iluminaron la capital balear donde miles de personas se congregaron para celebrar la que es una de las fiestas más queridas del verano. Sin embargo, las mejores vistas de la víspera se las llevó la unidad UDROP, un dispositivo volador de la Policía Local de Palma que grabó todo el festejo desde las alturas, dejando imágenes para el recuerdo.

La unidad comenzó a grabar por la tarde, cuando todavía hacía sol, hasta los últimos momentos de la noche, donde las únicas fuentes lumínicas eran los fuegos que bailaban en las cercanías de Can Pere Antoni. Desde el aire se pudo observar la playa repleta de celebrantes, los tradicionales espectáculos de fuegos artificiales, los dimonis encendiendo sus antorchas por las calles de Palma, y el irreemplazable Drac de na Coca envuelto en fuego y chispas.

Espectacular. ¡Així es va viure la màgica Nit de Sant Joan a Palma! ✨👹🥁 Milers de persones al Parc de Mar celebrant la primera festa reconeguda d'Interès Públic Municipal. ¡Gaudeix les imatges de la nostra UDROP! 🚁 #NitDeSantJoan #Palma #Correfoc pic.twitter.com/0rPQ9FdAW0 — Policia de Palma (@policiadepalma) June 24, 2025

El video finaliza con la Seu envuelta por un incandescente blanco, ya en los últimos momentos de la celebración y con las calles tan solo iluminadas por los braseros restantes de las torradas. «Espectacular. Así se vivió la mágica Nit de Sant Joan en Palma. Miles de personas en el Parc de Mar celebrando la primera fiesta reconocida de Interés Público Municipal», reza el mensaje de la Policía en redes sociales.

La noche de San Juan de este año ha sido marcado por el bullicio y la gran asistencia, la cual ha abarrotado las costa de Palma en playas como Can Pere Antoni, Cala Major, Ciudad Jardín, Can Pastilla, el Molinar. De todas formas, ello no ha sido impedimento para montar la tradicional torrada y disfrutar de una noche de verano ideal con familiares y amigos.