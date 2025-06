Més per Mallorca acusa a PP y Vox de promover la especulación con la nueva ley urbanística

El diputado de Més per Mallorca en el Parlament Ferran Rosa ha acusado a PP y Vox de «quitarse la careta» con la nueva ley urbanística, mediante la que demuestran, según ha denunciado, que su principal objetivo es promover la especulación.

«Han demostrado que construir viviendas nunca ha sido su prioridad. Su prioridad ha sido favorecer a los que especulan, a los que retienen suelo y a los que cometen ilegalidades, particularmente (...) en la Serra de Tramuntana», ha criticado este martes Rosa en declaraciones a los medios. La nueva ley, promovida por el Govern del PP, sitúa al urbanismo, según Rosa, «como instrumento de definición de qué sociedad queremos y qué tipo de ciudades y pueblos queremos».

«PP y Vox lo único que buscan es el máximo rédito de los que nos han llevado a esta situación», ha reprochado el diputado ecosoberanista. Ya este lunes, los grupos de la oposición registraron un escrito en la Mesa del Parlament para solicitar la suspensión de la tramitación de la nueva ley urbanística, a la espera de que se resuelva una enmienda presentada por Vox que, en opinión de la izquierda, vulnera el reglamento de la cámara autonómica al haber sido registrada fuera de plazo.

PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos acusan al PP y Vox de forzar el reglamento del Parlament con su mayoría para modificar la amnistía urbanística y legalizar viviendas plurifamiliares en suelo rústico, incluidas construcciones en terrenos protegidos o en condiciones de infravivienda. En este sentido, advierten que la enmienda de Vox introduce un «cambio sustancial»: establece un plazo de prescripción de ocho años para las infracciones urbanísticas en suelo rústico protegido, cuando hasta ahora dichas infracciones no prescribían nunca.