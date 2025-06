Costa: «Hacemos borrón y cuenta nueva, pero en la Serra no se construirá ni un palmo más»

El Govern defiende que la posibilidad de regularizar las viviendas ilegales en la Serra de Tramuntana, algo que ahora no estaba permitido, supondrá hacer «borrón y cuenta nueva» en las casas que no se pueden demoler y ha defendido que no se modifica la normativa que impide la construcción en esta zona. «Va a seguir estando prohibido construir en la Serra», ha asegurado el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Costa ha afirmado que la modificación normativa que prepara el PP, que permite legalizar viviendas en la Serra, afectará a inmuebles ya existentes construidos antes del año 1990. «La prescripción no es a los ocho años», ha afirmado. Costa sí ha reconocido que se pasa de una situación en la que se no podía legalizar nada, según los técnicos de la Agencia de Defensa del Territorio, a permitir la legalización «con algunas condiciones». El portavoz del Govern ha recordado que toda la Serra tiene la calificación de Paisaje Pintoresco desde el año 1972, «una época preconstitucional», y la imposibilidad de legalizar viviendas afecta a municipios, como Campanet o Mancor, con todo el término municipal en la Serra. También afecta una parte de Pollença. «Allí no se podía legalizar ni un solo inmueble», ha dicho. «Es injusto que no se pueda legalizar una vivienda que haya cometido una infracción urbanística antes del año 1991», ha añadido. Para Costa, esta posibilidad «es una cuestión de justicia» porque los municipios de la Serra se pondrán acoger a la legalización en las mismas condiciones que el resto de localidades de las islas en que las que sí se puedan legalizar obras ilegales hechas en ANEI antes de la aprobación de la Ley de Espacios Naturales. «Son viviendas que ya existen; no hay ni un metro más de construcción», ha recalcado. «La Serra es Patrimonio de la Humanidad y no se construirá ni un metro más», ha insistido. Costa ha reiterado que, para acogerse a la legalización, la primera condición es que la ilegalidad haya prescrito y, a partir de ahí, se incorporan el resto de condicionantes. El portavoz del Govern ha afirmado que la legalización de viviendas plurifamiliares ya está en vigor desde que se aprobó la regularización extraordinaria, lo mismo que la legalización de usos ilegales, donde el municipio podrá legalizar o no según su criterio.