Un particular reclama a Educació que compruebe si los centros cumplen el 50 % de horas lectivas en catalán

Un particular ha reclamado formalmente a la Conselleria d’Educació que compruebe de «forma rigurosa» si los centros educativos de Baleares «cumplen realmente» con el Decret de Mínims para que se imparta el 50 % de las horas lectivas en catalán. Es un secreto a voces que muchos centros concertados no lo hacen, por lo que este ciudadano, basándose en los malos resultados académicos del alumnado de las Islas recopilados por la Conselleria, reclama saber si se hace un seguimiento de los proyectos lingüísticos.

En el escrito enviado al Govern se citan datos del Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) que evidenciaron que los alumnos de cuarto de Primària que alcanzan la competencia lingüística en lengua catalana han pasado del 59 % del curso 2011-2013 al 49 % en el 2023-2024, una caída de 10 puntos que no se ha registrado en lengua castellana o en inglés.

En segundo de ESO se pasó del 64 % en el curso 2016-2017 al 59 % en el 2023-2024. Asimismo, cita otros datos de Inspección Educativa, que evaluó competencias en el curso 2017-2018, detectando que el 45,3 % del alumnado de sexto de Primaria tiene un nivel oral de catalán bajo o muy bajo.

«Este descenso alarmante del aprendizaje del catalán merece que se analicen las causas», comenta el particular, que ya se puso en contacto con la Conselleria recientemente, desde donde le respondieron que «no se han detectado incumplimientos» que requirieran abrir expedientes relacionados con el Decret de Mínims o con los proyectos lingüísticos de centros. Por todo ello, el particular solicita expresamente si en Inspección Educativa «consta el resultado de la supervisión, control, asesoramiento y seguimiento de la aplicación del proyecto lingüístico de centro» más allá de si han abierto o no expedientes.