'Coge mi mano', las personas con sordoceguera reclaman un sitio en la sociedad

Imagen del cupón de la ONCE | Foto: ONCE

La ONCE lanza un cupón con motivo del Día Internacional de las Personas con Sordoceguera bajo el lema 'la sordoceguera, una parte inseparable del Grupo Social ONCE'. Una realidad que se estima afecta a 15 de cada 100.000 habitantes, unas 9.000 personas a nivel nacional. Este lunes, la ONCE Baleares ha llevado a cabo la presentación del cupón con varias personas en situación de sordoceguera, y es que, la organización atiende en las Islas a 59 personas de este colectivo.