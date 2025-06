Hallazgo en un mercadillo de Sevilla: las mujeres de esta foto ¿podrían ser presas de Can Salas?

En el momento del Golpe de Estado de 1936 no existía en Mallorca ninguna prisión exclusiva de mujeres, solo una pequeña sección en la Prisión Provincial de Palma, pero la represión contra las féminas fue tan brutal que pronto fue necesario habilitar una cárcel solo para ellas. Eligieron el Hospicio de las Hermanitas de los Pobres, administrado por la prisión provincial de Palma bajo la batuta de un director de Falange y de dos mujeres vigilantes.

Aunque la Biblioteca de Can Salas lleva su nombre, lo cierto es aquél presidio, por el que pasaron mujeres como Aurora Picornell y las rojas del Molinar y donde perdió la vida Matilde Landa ha desaparecido por completo a día de hoy. A lo largo de estos años se han localizado varias imágenes tomadas en su interior, la mayoría de ellas recopiladas por el historiador David Ginard, pero una fotografía hallada recientemente en un mercadillo de Sevilla podría ayudar a arrojar ahora algo más de luz a su historia.

Memòria de Mallorca ha publicado la imagen en la que aparecen once mujeres con semblante serio, siete de ellas apoyadas sobre un muro y cuatro en primer plano. En el reverso puede leerse la frase «tu madre no te olvida, Palma 1942» escrita a mano. La hipótesis es que una de las mujeres que salen en la imagen se la enviara por correo a su hijo. ¿Pero era realmente una reclusa de Can Salas?

Nadie se atreve a día de hoy a afirmarlo con rotundidad. «Es lo que pensó aquella mujer cuando la compró en el mercadillo y también es la primera impresión que tuve yo cuando nos la mostró, pero no podemos decir con total seguridad que sea la cárcel de mujeres de Can Salas», dice la presidenta de Memòria, Maria Antònia Oliver.

Tanto la entidad memorialista, como la mujer que adquirió la instantánea en Sevilla, quieren devolvérsela a sus legítimos propietarios. De ahí que hayan hecho un llamamiento público para identificarlas. Las fotos de las que se tenía constancia hasta ahora son muy distintas de la hallada en Sevilla. En ninguna de ellas aparecen uniformadas como en esta. «En las otras aparecen como muy colocadas y vestidas de domingo, parecen tomadas en el día de visitas», recuerda Oliver.

Reverso de la fotografía localizada en un mercadillo de Sevilla.

¿Es posible que fueran presas en una cárcel diferente? «No. Es verdad que en Inca por ejemplo había mujeres, pero tantas no, y luego se las llevaban a Palma… Lo que vemos en esta fotografía parece una prisión de mujeres de esta época… pero no lo sabemos con certeza», concluye la presidenta de Mèmoria.

Lo que sabemos a ciencia cierta es que por la cárcel de Can Salas en Palma pasaron centenares de mujeres. Al principio las reclusas procedían de las Islas pero después trasladaron hasta la prisión a represaliadas de otros puntos de España. También a las tripulantes de los barcos soviéticos capturados en el Mediterráneo.

En 1940 fue conducida a esta prisión la dirigente comunista Matilde Landa, desde la cárcel de las Ventas. La suya es una historia desgarradora. Especialmente castigada por su ateismo se acabó suicidando el 26 de septiembre de 1942 para no ser bautizada. Está enterrada en el cementerio de Palma.

Can Salas es también la prisión de la que el 5 de enero de 1937 sacaron a Aurora Picornell y las Rojas del Molinar, símbolo de la lucha por la igualdad y la libertad en Mallorca. La asesinaron y arrojaron sus restos a una fosa en Son Coletes (Manacor).

La cárcel de mujeres acabó cerrando el 30 de septiembre de 1943 cuando la mayoría de reclusas fueron trasladadas a cárceles de Amorebieta y Saturrarán.