Jordi Cerdó: «La saturación turística dura cuatro meses y deja dinero en Mallorca; la inmigración ilegal, no»

Jordi Cerdó es el presidente de la Federación de Estancias Turísticas Vacacionales (ETV), un sector que ha saltado a la actualidad a raíz del debate sobre la vivienda y la vuelta al mercado de las 90.000 plazas que quedaron en el limbo tras la pandemia. Lleva 55 años dedicado al turismo, desde aquel lejano 1969 en el que se graduó con la primera promoción de esta especialidad en la extinta Escuela Mediterránea de Palma. Ha tocado todas las teclas: desde director y copropietario de un hotel, a friegaplatos cuando el que tenía dejó el puesto en pleno mes de agosto, a maître, para sustituir al de su plantilla cuando apareció con la cara poco presentable a causa de la varicela. En 1990 dejó la hostelería para reinventarse como dueño de una estancia turística vacacional, no sin antes tener que compaginar durante un tiempo trabajos como guía turístico, de alquiler de coches y de cambio de monedas para sufragar su aventura empresarial.

¿Cómo valora la reunión que tuvo su sector con el Consell de Mallorca hace unos días?

- Fue positiva, valoramos la limitación que ha aprobado sobre viviendas turísticas, en la que se ha aprobado que se puedan intercambiar plazas y devolver al mercado las 90.000 que estaban en el aire, lo cual era una de nuestras reivindicaciones.

¿Cuáles son las cifras oficiales de las ETV que hay en Mallorca?

- El límite se mantiene en 102.000 plazas de ETV, no hay crecimiento ni decrecimiento. Dadas de alta, hay unas 14.500 viviendas turísticas en unifamiliares y unas 2.200 en pisos, pero no se van a dar más licencias, a excepción que una misma persona sea la propietaria de todo un edificio de pisos. La licencia cuesta 3.500 euros por cada plaza que tenga la vivienda, impuestos aparte, y se ha de renovar cada cinco años.

¿Y la oferta ilegal, la tienen cuantificada?

- No, eso es imposible porque no hay un registro. Una vivienda vacacional ilegal es la que se alquila sin ceñirse a la ley turística, es decir, la que se publicita en portales turísticos sin tener una licencia de ETV. Nos hacen una competencia desleal, ellos no pagan ecotasa, ni IVA, ni impuestos. Hay mucho alquiler ilegal, no solo vacacional, por culpa de los gobiernos, que no lo persiguen con la ley.

¿Quién tiene la culpa de la falta de vivienda en Mallorca?

- Un estudio encargado por la Federación de ETV descubrió que, solo en Palma, hay 2.750 pisos que se usan ilegalmente como despachos y oficinas, cuando hay numerosos locales vacíos; más que faltar vivienda, lo que sobran son personas que viven aquí sin aportar nada, así como pisos patera en los que viven 20 personas pagando por habitáculos compartidos un alquiler que no se declara. En Mallorca hay 600.000 habitantes más que hace unos años y unos 20.000 inmigrantes ilegales a los que no se persigue, solo se culpa a los turistas.

¿Por qué dice que los propietarios de ETV se sienten perseguidos?

- Porque el alquiler vacacional está muy perseguido con impuestos y restricciones que no se dan en otros tipos de alojamientos. Por ejemplo, no podemos poner una cama supletoria ni añadir más plazas que las que figuran en la cédula de habitabilidad; y las inspecciones de limpieza y de piscinas son frecuentes, con multas que pueden subir a 20.000 euros.

¿Está a favor de aumentar la ecotasa?

- En absoluto, hay que mantenerla como está o suprimirla. Ahora, con dos euros por persona y noche, los turistas la pagan con gusto, pero a nosotros nos convierte en recaudadores del Govern que nos obliga a hacer el trabajo gratis para ellos.

¿Cuál es el perfil del turista vacacional en Mallorca?

- Es el único turismo sostenible que hay actualmente en Mallorca, por dos motivos. El primero, por su impacto ambiental, social y económico: es un turista que se integra en la sociedad, que va a los pueblos, mercados y restaurantes, que quiere conocer nuestra cultura y deja su dinero en Mallorca. En segundo lugar, porque los beneficios de este turismo repercuten en el lugar, el propietario de la vivienda da trabajo a jardineros, personal de limpieza, electricistas, etc. Gracias a las ETV, el interior de Mallorca se ha revitalizado, porque no es un turista de sol y playa, sino que busca cultura, tranquilidad y seguridad. El más fiel es el alemán, y algo de inglés en la parte de Pollença. La estancia media es de diez días.

¿Ustedes siguen en el Pacte per la Sostenibilitat o también lo han abandonado?

- Seguimos en él y lo haremos con cualquier Govern que mire por la sostenibilidad de Mallorca. Estamos en contra de prohibir, el mercado se regula solo. Este año, sin ir más lejos, tanto las ETV como los negocios de alquiler de coches están registrando un 20 por ciento menos de turistas que el año pasado.

¿A qué se debe?

- La subida generalizada de precios es uno de los principales factores, las familias vienen con paquetes cerrados y poca capacidad de gastar, y se quejan de lo que han subido los precios en Mallorca en comparación con otros años.

Pregunta del millón ¿Hay saturación o se debe seguir promocionado la Isla?

- La saturación turística es temporal, dura cuatro meses y deja dinero en Mallorca. En cambio, la saturación de inmigrantes ilegales – no aquellos que vienen a trabajar - es permanente y nos cuesta mucho dinero. La solución es sencilla: sobra el que solo venga a vivir de subvenciones. Claro que hay que hacer promoción, todos los países tratan de atraer turistas y nosotros, los echamos.