David Consuegra, afectado por una garrapata: «Me estaba volviendo loco, algunos días no podía ni levantarme»

«La mordedura de la garrapata me estaba volviendo loco, algunos días donde no podía ni levantarme». Este es el duro testimonio de David Consuegra, natural de Vilafranca, que explica que hasta que le diagnosticaron Lyme y le pusieron un tratamiento adecuado tuvo síntomas muy graves de numerosas enfermedades.

En este sentido, recueda que «hace unos diez años empecé a tener de una manera abrupta síntomas relacionados con alergia y asma; y los episodios eran cada vez más y más fuertes». Sin embargo, lamenta que «lo raro de aquello es no conseguíamos encontrar el alérgeno. Poco a poco fueron apareciendo otros síntomas como vértigos que me impedían llevar una vida normal; afonías que venían y se iban; dolores articulares y musculares muy acusados; cansancio generalizado, imposibilidad de concentrarme, mareos, perdida de conciencia y, por ultimo, empecé a desarrollar una neuroborreliosis».

David confiesa que esto «fue lo peor, ya que le provocó espasmo musculares, un estado de confusión constante y un cambio de carácter brusco: no soportaba los ruidos habituales, como el alboroto de mis hijos jugando». Además, recuerda que, «por ultimo, tuve unas pesadillas terribles, que prácticamente no paraban en toda la noche. Literalmente me estaba volviendo loco, llegaron algunos días donde no podía ni levantarme ni ponerme en pie».

Preguntado por cuando le mordió la garrapata, responde que no lo sabe exactamente. «Al menos tengo el recuerdo de que tres garrapatas me han mordido en mi vida, en todos los casos me di cuenta, pero las saqué sin ningún tipo de precaución y continúe con mi vida normal, sin síntomas. La ultima mordida que yo recuerde o me diese cuenta fue hace unos 15 años. Sin embargo, 7 u 8 años después de la mordida mi sistema inmune cayó y a partir de ahí fue cuando lo empecé a notar», puesto que le han mordido, al menos, tres. «Lamentablemente, cuando me mordieron no las eliminé cómo correspondía, la corté y, probablemente, al sentirse extresada me transmitió la borrelia; pero no sé cuál de ellas fue».

«Dos ángeles se cruzaron en mi camino»

Afortunadamente, «con el tiempo, y la búsqueda incansable de la Doctora Kramer conseguimos saber que todos estos síntomas eran producidos por una bacteria proveniente de la mordida de una garrapata. Me puse en tratamiento con la Doctora Navarro y después de un año y medio muy largo y duro, prácticamente todos los síntomas han desaparecido. Dos ángel que se ha cruzado en mi camino».

Aunque ha mejorado mucho aún sigue teniendo secuelas. «Ahora solo tengo pequeñas crisis que suelo controlar muy bien, cuando llegan rápidamente deduzco que algo esta pasando relacionado con el Lyme. Por tanto, ya no me preocupo y procuro descansar, bajar el ritmo de las actividades y utilizar todas esas técnicas o herramientas que he aprendido durante estos últimos meses para que pase lo mas rápido posible». Además, seála que la nutrición es fundamental, así como el descanso, el deporte de fuerza y las saunas. Si esto lo llevo a rajatabla llevo una vida al 90 % normal».

La vida le ha cambiado

Pese a ello, admite que la vida le ha cambiado tras la mordedura de la picadura. «Ahora todo me lo tomo de otra manera, ya no hay prisa, disfruto mas de las pequeñas cosas. Me he prohibido hacer planes porque sé que todo puede cambiar muy rápido con mi enfermedad, así que ya no me frustro cuando algún proyecto no lo puedo llevar a cabo como me hubiese gustado».

David señala que su experiencia ha sido muy dura y resalta que no es el único. Por llo, pide a las autoridades que «destinen más medios y se tomasen más en serio la detección de esta terrible enfermedad». En este punto, subraya que«en Mallorca convivimos con muchas garrapatas en foravila y son portadoras de enfermedades muy crueles para el ser humano. Por ello, es fundamental que la sociedad tenga la información necesaria para saber que hacer en el caso de ser mordido por una de ellas. Además, es fundamental que vigilen a sus mascotas y que tomen los medios adecuados para que no sean portadoras de estos insectos al hogar».