«Por cada hora de vuelo se requieren cientos de planificación en tierra»

Francisco Carrizosa (Azuaga, Badajoz, 1949) fundó en 1985 la patrulla Águila, en la que han vestido mono verde de ensayo y azul de exhibición un centenar de pilotos que han sumado más de 500 demostraciones acrobáticas en un avión de producción española. Su vocación fue temprana, sin vestigios familiares que le guiaran. Podría decirse que el acicate fue su imaginación, alentada por infancias sin tecnología y mucha calle para el juego. Aviones de papel, sueños icarios, tebeos de idealizadas hazañas bélicas, unidos a la imagen esporádica de los Ju-52 -conocido popularmente como ‘pava’- surcando entre las nubes de un pueblo de la sierra andaluza y la visita de unos jóvenes alféreces alumnos a su internado. Así se forjó el deseo de Francisco Carrizosa de convertirse en piloto militar, el comienzo de una carrera después desviada hacia la aviación civil en la extinta Spanair.

Ha sido la más popular, pero la patrulla Águila no fue la primera; antes estuvieron la Amigo, Mirage, Cangrejo o Ascua, que despegó en 1956 con F-86. Tenía 35 años cuando propuso crear un nuevo escuadrón acrobático. ¿Qué tenía de novedoso?

—Esas fueron patrullas que surgieron en determinadas unidades militares, por ejemplo, en el F1 de Albacete, en el T33 de Zaragoza o en el Sagre, en Manises, Valencia. Fueron efímeras y ninguna nació con vocación de ser una patrulla acrobática nacional, como lo ha sido la patrulla Águila para representar a España.

¿Le costó reclutar pilotos?

—Cuando pedí pilotos voluntarios entre los profesores de vuelo de la Escuela Básica de Pilotos de la Academia General del Aire (AGA) se apuntaron 15 valientes que no sabían dónde se metían. De ellos se fue seleccionando a los que tenían más experiencia y posición. De esta primera ‘masa madre’ se fue transmitiendo la experiencia a los nuevos pilotos que iban relevando a los que terminaban su misión. Han pasado más de 100 pilotos que han conservado el mismo espíritu que los que iniciamos el desafío y han logrado subir el listón de sus exhibiciones.

¿Cuáles son los principales retos y riesgos a los que se enfrentan los pilotos militares acrobáticos?

—El principal reto es mantener la seguridad en vuelo en las exhibiciones ya que se compaginan el vuelo en formación cerrada con una coreografía de los aviones entrando y saliendo del ‘escenario’ influenciado por la meteorología y orografía del terreno y procurando que siempre haya frente al público un avión (el solo), dos aviones (el sincro-par) o el conjunto de los cuatro a siete aviones de la formación.

¿Se exigen unas mínimas horas de vuelo para formar parte y qué cualidades debe tener un piloto? ¿Están los españoles bien formados?

—Claro, aparte de formación aeronáutica, deben tener un fuerte compromiso con la seguridad en vuelo. Los pilotos españoles tienen muy buena formación en todas las áreas que marca la aviación militar.

Los colores forman parte del espectáculo, pero los nuevos PC-21 empezarán sus acrobacias con humo blanco. La patrulla Águila es la única del mundo que utiliza humo amarillo para representar la bandera española y lo hizo por primera vez en 1992. ¿Cómo se logró?

—Los humos los comenzamos con el blanco haciendo las modificaciones pertinentes en el avión. Más adelante se vio la importancia de tener humos de colores para representar nuestra bandera, lo cual fue una tarea muy laboriosa hasta conseguir, a fuerza de trabajos exitosos y otros no tanto, lograr esos colores. Fueron meses de pruebas, con éxitos y fracasos, de los técnicos del Escuadrón de Mantenimiento y los mecánicos de la patrulla.

¿Por qué llamaron al C-101 ‘culopollo’?

—Se llama así por cómo salen los gases, porque al ser un turbofán, la tobera de salida es más pequeña que en un turborreactor, que es el motor que equipa los cazas. Y así lo bautizamos.

¿Cuánto se puede innovar en los vuelos acrobáticos? ¿Cuál es la figura más difícil?

—Cada patrulla tiene que adaptar su exhibición al avión que tiene: potencia, radio de giro, maniobrabilidad, etc. Nosotros fuimos los primeros en introducir la velocidad cero del ‘solo’ junto al looping invertido en nuestra tabla, así como la toma en formación de los siete aviones. Las maniobras más difíciles son las que hacen el ‘solo’ o el ‘sincro-par’, estos hacen un vuelo en pareja en el que uno de los aviones va en invertido siguiendo al otro mientras hacen toneles a baja altura.

¿Qué pasaría si se para el motor de uno de los aviones?

—Si se para el motor de uno de los aviones, el afectado abandonará la formación intentando corregir la emergencia mediante el procedimiento adecuado. Si el fallo fuese del líder se acabaría la exhibición.

¿Qué papel tienen los mecánicos en una patrulla así?

—Muy importante. De hecho, el grupo de mecánicos voluntarios fue esencial y se movían bajo el lema de ‘cero fallos’. Igual que los pilotos, dedican sus ratos libres a la patrulla, para la que no tienen dedicación exclusiva sino que la compaginan su trabajo en la Escuela Básica.

En el festival conmemorativo de la patrulla se ha jubilado el C-101. ¿No era arriesgado seguir volando con una tecnología de hace 40 años?

—Podría durar muchos años más si estuviera bien mantenido. Fue fabricado por una empresa española, Construcciones Aeronáuticas SA, hoy en día integrada en Airbus. Tenía gran fama internacional por los remates de los fuselajes y los fuselajes. El motor es un turbofán de fabricación americana y lo bueno que tiene es que consume muy poco combustible.

La historia de las patrullas también ha estado marcada por la tragedia. Se pueden contar varias decenas de accidentes mortales. De hecho, usted estaba en pleno vuelo participando en la exhibición de la Base Aérea de Ramstein (Alemania) cuando se produjo el mayor accidente de la historia. Murieron 3 pilotos italianos y 67 espectadores y mil personas resultaron heridas. ¿Cómo se recupera uno de esto?

—En el caso de la patrulla Águila, el único accidente fue el del comandante Eduardo Garvalena, entrenado un ‘solo’ en 2020. El resto de accidentes no se han producido en vuelos de la patrulla, aunque lamentablemente ha habido en otras y en la AGA. El suceso de Ramstein marcó un hito, fue un antes y un después; se establecieron nuevas normas para incrementar la seguridad de los asistentes a estas exhibiciones. Me marcó mucho, tanto que fue la causa principal de que me fuera.

Además, el fallo de uno puede arrastrar a la tragedia a todo el escuadrón...

—Si el líder de la patrulla hace una maniobra que acabase en accidente, todos los aviones que lo siguen estarían implicados y se estrellarían con él, ya que ellos no vuelan por sí mismos sino que su misión es mantenerse pegado al líder y solo miran el avión de este. Lo principal son los entrenamientos, que hay que planificar en tierra y, sin salirse del guion, ejecutarlo. Para cada hora de vuelo acrobático se requieren cientos de horas de planificación en tierra.

Es lo que pasó en aquel suceso en el que murió todo el escuadrón en La Manga, donde, por cierto, se han concentrado bastantes accidentes aéreos.

—Sí, aquel accidente ocurrió en la AGA. Era un rombo de cuatro aviones Saeta que iban a hacer un desfile. El jefe, el capitán Bernabé, quiso corregir el momento que tenían que pasar por la tribuna porque llegaban tarde, para lo cual hizo un picado que acabó con los cuatro aviones estrellados en el Mar Menor.

Patriotismo y seguridad, ¿en qué orden?

—Son dos cosas diferentes. Uno es un sentimiento y otro una herramienta, que usamos para que no haya accidentes. El patriotismo es devolver a la patria algo de lo que somos y que hemos recibido de ella.

En 2017 se incorporó a la patrulla la primera mujer en la historia, Rosa García Malea. La pregunta es recurrente: ¿Es machista el Ejército?

—El Ejército no es para nada machista, en la patrulla han volado varias mujeres y lo han hecho con nota alta. Incluso ha habido un matrimonio con hijos en el que los dos eran pilotos de la patrulla y se tenían que repartir las labores familiares.

Su hija es piloto comercial en Estados Unidos, de un Airbus 321. Estará orgulloso. ¿Le habría gustado que hubiera empezado en el Ejército?

—Mi hija María se hizo piloto porque es muy cabezota y es lo que quería. Y a mi hijo Paco también le habría gustado. Lo del ámbito militar va con la vocación y cada uno tiene que decidirlo.

Y usted, ¿volvería a volar el C-101?

—Claro que sí. El jefe quiso que hiciera el último vuelo con ellos, en una pasada con otros aviones, pero al final no se consiguió el permiso del Estado Mayor.