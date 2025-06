Mallorca per la Pau pide detener «el genocidio palestino» y llama fascista a Trump

Mallorca per la Pau se plantea emprender nuevas acciones en contra de las guerras y del rearmamento militar, y a favor de la paz. Así lo ha decidido la plataforma ciudadana durante la asamblea celebrada este sábado en el Museu del Calçat de Inca. «Ante la escalada bélica que se está produciendo estos últimos días en Oriente Medio debido a los ataques a Irán por parte de Israel, queremos denunciar una vez más el uso de la fuerza y de la destrucción por parte del imperialismo nortemericano, con la mano ejecutora del gobierno de Israel y de Netanyahu como primer ministro de la guerra».

Mallorca per la Pau denuncia que este nuevo conflicto oculta informativamente «el continuo genocidio que se sigue produciendo en Gaza, avanzando cada día en el exterminio del pueblo palestino». Los participantes en la asamblea de Mallorca per la Pau señalan que el mundo se ha convertido «en un inmenso juego de mesa en el que unos cuantos 'emperadores' se disputan el dominio y la hegemonía de todo el planeta, utilizando para sus intereses toda la capacidad destructiva de la 'intelingencia' y la maquinaria militar, dsetruyendo la vida, las personas y el mismo planeta».

La plataforma constituida en 2024 no descarta organizar nuevas marchas por la paz y extender su marco de acción. «Estamos viviendo la mayor locura de la humanidad en muchos años por el delirio imperialista y homicida de EEUU, ahora comandados por el fascista Donald Trump», señalan en un comunicado en el que también instan a los organismos internacionales a poner fin a esta situación. Mallorca per la Pau implora al gobierno español que rompa toda relación con Israel. «Se deben anular todos los contratos vigentes, de compraventa de material militar con el estado de Israel y se tienen que romper las relaciones con este estado genocida».

Por último, Mallorca per la Pau afirma que no cree en el concepto de «defensa y seguridad militar para justificar el incremento de gasto en armamento; no se incrementa la seguridad aumentando el armamento, sino todo lo contrario, se aumenta la posibilidad de un conflicto en el que usar este armamento; las armas no están hechas para dialogar ni para crear la paz, sino para matar», señalan. En su lugar, apuestan por «la búsqueda de la seguridad económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, comunitaria y política».