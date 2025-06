Armengol: «No voy a permitir que se intente ensuciar mi nombre»

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, dijo este viernes sobre el caso Koldo, en una entrega de premios en Mallorca: «No voy a permitir que se intente ensuciar mi nombre, ni el de casi todos los socialistas que son gente honesta».

La secretaria general del PSIB-PSOE pidió «fortaleza y coraje» y animó a la militancia socialista «a defender la honestidad de este partido», en el acto de entrega del XXIV Premio Maria Plaza de los Socialistas de Mallorca a la asociación 'Gent com tu', en las Casas de Son Sant Martí, en Muro, ha informado el partido en un comunicado este sábado. «Estoy indignada, asqueada de ver lo que han hecho unos pocos dentro de nuestra casa, y haremos todo lo posible para que caiga todo el peso de la ley en quien haya metido la mano en el dinero público y para que se llegue hasta el final», afirmó.

La dirigente socialista aseguró que «la corrupción es absolutamente inadmisible y es lo que más aleja a la ciudadanía de la política. Empecé a luchar en el Partido Socialista en contra de una forma de hacer política del PP que siempre fue ligada a la corrupción política y no hace falta que hablemos de todo lo que ha pasado en esta comunidad autónoma», añadió.

«Ejemplos y lecciones de según quien, ni uno», agregó. «No podemos garantizar la corrupción cero, pero lo que garantiza el Partido Socialista es que, cuando encontramos un caso, colaboramos con la justicia, condenamos la cuestión y pedimos perdón a la ciudadanía», aseguró. Admitió que no basta con pedir perdón y que «hay que llegar hasta el final. No permitiré que intenten ensuciar mi nombre, ni el vuestro, ni el de casi todos los socialistas que son gente honesta, que se deja la vida, gente que trabaja intensamente para transformar la vida de la gente a mejor», afirmó.

En relación con los audios de la investigación del caso Koldo, Armengol aseguró: «Nos golpean el alma, el corazón y la inteligencia, nuestra sangre socialista, pero éstos no son socialistas. Cuando oigo cómo hablan de las mujeres me repugna, y por eso, debemos tener muy claro que no todos somos iguales, y que nuestro partido actúa desde la firmeza, la fortaleza, la integridad y el rechazo absoluto a todo esto», aseguró.