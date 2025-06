«Las serpientes han venido a Mallorca para quedarse y no hay que demonizarlas»

Miquel Puig es el gerente del Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears, dependiente de la Conselleria de Medi Natural, que desde el año 2004 se encarga de la recuperación de ejemplares heridos de animales silvestres y de la captura o recogida de ejemplares de fauna y flora exótica. Hace una semana que su teléfono no deja de sonar por el avistamiento de serpientes en las Islas, principalmente la de herradura que campa a sus anchas por Baleares.

¿Qué está ocurriendo? ¿Hay más serpientes que antes o son más visibles ahora?

El tema de los ofidios hay que incorporarlo a nuestro imaginario popular, la serpiente de herradura y otras culebras invasoras son especies que han llegado para quedarse y su máxima actividad se da en los meses de primavera y verano. Por eso son más visibles y es algo difícilmente evitable.

La serpiente de herradura tiene la consideración de especie invasora en Mallorca. ¿Saben cuándo y cómo llegó a la isla?

Las primeras citas que tenemos son de 2003 o 2004, tiene 20 o 22 años de presencia y está distribuida por casi toda la Isla. La principal hipótesis es que llegara en barco, probablemente escondida en el interior de un tronco. Es originaria de la Península donde tiene competidores y depredadores que no tiene en Baleares. Aquí ha encontrado alimento (principalmente microrroedores como los ratones), y como tiene pocos competidores y depredadores sus poblaciones crecen.

¿Son peligrosas?

La serpiente de herradura es inofensiva para el ser humano, no es agresiva aunque si la intentas coger, como cualquier animal salvaje, muerde siguiendo su instinto. No es venenosa ni peligrosa, ni para nosotros ni para nuestros animales de compañía. Nunca se va a comer por cuestión de tamaño a un perro o a un gato, en cambio se dice que donde hay una serpiente de herradura no hay ratones. Depreda micromamíferos y tiene preferencia por las ratas y ratones.

¿Representa un riesgo para el ecosistema?

Los riesgos que tiene en cada una de las Islas de Baleares son muy distintos. En Mallorca la sargentana endémica ha quedado arrinconada a Cabrera, Dragonera y otros pequeños Islotes, en el resto su presencia es casi nula. En cambio en Pitiusas su sargentana está en Ibiza y Formentera y sabemos que la serpiente de herradura está depredando a la sargentana allí que ha evolucionado cientos de miles de años sin depredadores. Hemos juntado un depredador con una presa, dos animales que no habían coexistido hasta ahora, y eso supone que la sargentana no tenga desarrollados mecanismos de defensa todavía. Es un animal curioso y atrevido y no reconoce a una serpiente como depredador. Por eso su población está sufriendo las consecuencias.

¿Ha llegado la serpiente de herradura a los islotes de Mallorca?

Sí. Sabemos que la serpiente es capaz de nadar para acceder a los islotes. Eso es algo que nos sorprendió en su momento, porque pensábamos que era eminentemente terrestre, pero tiene capacidad natatoria y es capaz de llegar a esos islotes que han sido tradicionalmente un refugio de fauna endémica. Hay presencia de ofidios en todos los islotes de Ibiza y desde hace dos años prospectamos los de Mallorca y ha habido malas noticias. Ya la hemos capturado en jaulas trampas de Malgrats. También estamos trampeando Dragonera, las islas de El Toro y sa Porrassa. No hay muchas capturas, pero se han detectado indicios.

¿De qué indicios hablamos? ¿Mudas de serpientes?

No solo eso. Ante un indicio de una muda o un descenso del número de sargentanes en los censos anuales, aunque no hayamos visto un ofidio, se trampea. También trampeamos las zonas de costa aledañas a esos islotes por una cuestión de seguridad.

¿Qué debe hacer un ciudadano si ve una serpiente en Mallorca? ¿Hay que matarla?

Lo que pedimos es que nos avisen, nos indiquen la localización y si es posible nos envíen fotografías, porque hay seis especies de serpientes en Baleares, dos de ellas autóctonas. Si es necesario las capturamos. En cualquier caso la recepción de información es positiva para detectar densidades de población. Hay particulares que ponen trampas a título particular en sus casas, sobre todo en las zonas limítrofes con el campo, pero las nuestras las gestionan técnicos profesionales de forma sistemática. Empezamos la campaña en el mes de abril.

¿Alguna de las especies de serpientes que viven en Baleares es venenosa?

No. De las seis especies que tenemos ninguna es venenosa, hay alguna un poco irritante pero no son peligrosas para los humanos. La de herradura que es la que más preocupa por su proliferación es totalmente inocua.

Desde el año 2023 la importación de olivos está limitada en Mallorca para prevenir la entrada de fauna invasora en ellos durante la hibernación. ¿El cambio climático obliga a mover el calendario?

No, es un decreto relativamente reciente por lo que hasta el momento no ha sido necesario implementar cambios. Regula las épocas en las que los viveros no pueden importar árboles ornamentales y limita el diámetro de los troncos.

¿Y el calendario de instalación de trampas?

Quizá el calor ha entrado antes este año, pero como empezamos las campañas en abril no se han hecho cambios.

¿Qué hacen con las serpientes invasoras que capturan? ¿Las matan?

La normativa obliga a eutanasiar a los ofidios introducidos, siguiendo todos los protocolos para que el animal sufra lo menos posible. Personalmente quiero romper una lanza a favor de las serpientes. La situación en la que nos encontramos no es culpa suya. Somos los humanos quienes hemos provocado su llegada a Mallorca. Están demonizadas en el ideario popular, pero ni son animales venenosos ni peligrosos, hay que tratarlos como a un animal más. Es hora de asumir que han llegado para quedarse y que no son un peligro extraordinario.