Llamamiento a jóvenes y trabajadores por la crisis de vivienda: «Estamos condenados a la infravivienda o a salir de la Isla»

Es imperiosa la necesidad de poner en marcha soluciones urgentes para la situación de la vivienda, que puede llevar a un probable estallido social por la emergencia habitacional. Esta es la conclusión que se sacó de las diferentes intervenciones del II Congreso de Fòrum de la Societat Civil, que se centró en la emergencia habitacional. La presidenta del Congreso de los diputados, Francina Armengol, acudió a inaugurar el encuentro y reclamó como medida más urgente y con efecto «poner techo al precio de los alquileres. No se trata de una cuestión ideológica».

Advirtió que «el acceso a la vivienda, ya sea en régimen de alquiler o de compra, es una cuestión de dignidad. Y este es un problema que no solo afecta a Balears, sino a muchas ciudades españolas y europeas». Con la singularidad de que son unas islas en el Mediterráneo, en un territorio limitado y frágil, y amenazado por el cambio climático. «Necesita medidas de contención, necesita agua, que es un recurso natural escaso. El techo de construcción va ligado al agua», advirtió Armengol ante la intención del Govern actual de construir más viviendas.

La presidenta del Congreso puso de relieve el considerable incremento de la población en los últimos años, mientras que este año se superará la barrera de los 20 millones de turistas anuales. «Hay que reequilibrar el número de turistas. Solo queda disminuir el número de plazas turísticas». También advirtió que «no se puede crecer en rústico con vivienda libre, hay un límite del uso del agua».

Mientras se están tomando medidas a medio y largo plazo, en la actualidad miles de personas se topan con la dificultad de encontrar vivienda con un precio ajustado a sus ingresos. «Estamos en una situación de emergencia habitacional, con gente que vive en caravanas o tiendas de campaña mientras tiene trabajo. Hay alquileres que pasan de 600 a 1.200 euros. Todos conocemos casos», dijo Armengol, por lo que insistió en topar los precios de alquiler ya que «en Barcelona [donde se aplica la medida] los precios han bajado este trimestre un 8 por ciento mientras que aquí han subido un 14 por ciento».

Josep Benedicto, presidente del Fòrum de la Societat Civil, advirtió que «la vivienda es el problema. en los últimos años se ha producido una conversión de la vivienda residencial a turística, lo que ha provocado un colapso. La gente tiene trabajo pero se ve condenada a vivir en caravanas». Y puso se relieve los bajos salarios de las Islas, con una media de 24.000 euros al año, respecto a los precios inmobiliarios.

Por su parte, el conseller de Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, aseguro que «somos muy conscientes de a lo que nos enfrentamos. Pero más que un problema es un desafío. Ojalá tuviésemos soluciones rápidas, pero hay que acometer medidas a medio y largo plazo. Queremos vivienda para nuestros hijos». Advirtió en la necesidad de vivienda social pero no solo en esta opción, ya que «el músico de la administración pública no es suficiente». Agradeció «el trabajazo de mi predecesora en el cargo, Marta Vidal» y puso de relieve que «el alquiler turístico ilegal repercute en la vivienda residencial. Incentivaremos que la vivienda tenga una finalidad residencial».

Javier Burón, experto en políticas de vivienda y director de la empresa pública de vivienda de Navarra (Nasuvinsa), además de autor del libro El problema de la vivienda, expuso su visión ante un nutrido público. «En Madrid se ha optado por hacer 250.000 viviendas a precio de mercado pero los precios no bajan. Además tenemos malos antecedentes», dijo refiriéndose a la burbuja inmobiliaria que pinchó en 2007. Otro asunto es el modelo de Cataluña, donde se hará 50.000 viviendas, pero todas ellas de protección oficial, lo que, en palabras de Burón, cree que podría tener incidencia en los precios inmobiliarios a la baja. Y añadió con cierta sorna que «este modelo ya lo inventamos hace veinte años en el País Vasco». Se mostró muy crítico a la propuesta del Govern de las viviendas de precio limitado: «Quieren llamar vivienda protegida a algo que vale 3.000 euros y que se desclasificará en poco tiempo, por lo que en realidad es una vivienda a precio de mercado».

Burón advirtió de la necesidad de un pacto de estado para la vivienda, que llegará «solo si 15 millones de millenials y la Generación Zeta se imponen. Porque la mayor parte de los propietarios son boomers, cuando había abundancia de vivienda de protección oficial. Aunque no todos los boomers son rentistas, si que hay muchos rentistas que son de esa generación». Por otro lado, se refirió a la Generación X, «no os fiéis de ellos, porque a la mínima nos comportamos como boomers. Compramos vivienda a precio de mercado» pero su comportamiento podría ser similar a sus antecesores. El experto advirtió que «la clase social importa y tendrá que haber un pacto intergeneracional. Los boomers tienen derecho a pulirse lo que se han ganado y el empuje para conseguir vivienda tiene que venir desde abajo», dijo refiriéndose a las generaciones más jóvenes.

También estuvo presente Antònia Salas, del Consell de la Joventut de les Illes Balears, en el que hizo referencia al estudio que se ha hecho sobre la juventud de las Isas y su escaso porcentaje de emancipación, apenas un 15 por ciento. «Aunque aquí vienen jóvenes de otros sitios que ya se emancipan, por lo que se miramos la tasa de los jóvenes de esta tierra, apenas se han emancipado el 8,4 por ciento». El precio de la vivienda libre, a 310.000 euros, explicó, «supone 22 veces el salario anual de un joven. No hacen falta estadísticas: ni yo ni mis amigos podemos irnos de casa». Salas denunció que «el malestar, la angustia y la ansiedad impactan en nuestra generación. Dicen que somos más flojos y que no nos queremos esforzar, pero los datos confirman que no es por decisión propia». Y advirtió que «una situación drástica requiere decisiones drásticas».

Después se organizó una mesa redonda con varios expertos en diferentes ámbitos. José Francisco Reynés, director general de Vivienda del Govern, puso de relieve que uno de los problemas que afectaban a las Islas era el incremento poblacional, «20.000 personas más cada años, lo que supone la creación de más de 7.000 hogares cada año». A esto se suma «el impacto del turismo en la planta residencial, incluida la actividad fraudulenta, el territorio limitado, los altos costes de construcción o el retraso en la concesión de licencias».

María Gómez, del grupo de vivienda del Fòrum de la Societat Civil, aseguró en su diagnóstico que «hay factores interconectados, como la presión demográfica, el peso del turismo y la compra de extranjeros. También la desclasificación temprana de vivienda protegida que pasó al mercado libre». Y advirtió de la necesidad de «regulaciones firmes en el alquiler, hay que poner límites».

Por su parte, José Miquel Artieda, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, reconoció que «este fórum llega tarde, ojalá se hubiese hecho hace ocho años. Hay un desfase entre la oferta y la demanda. Hace ocho años Ibiza ya nos estaba alertando de lo que estaba pasando». A todo esto se suma que «hay el doble de inmobiliarias respecto a 2008, son inmobiliarias franquiciadas, de lujo, que ponen el foto de que toda Mallorca se vede y ese es el precio. Antes estaban en zonas turísticas, ahora en cualquier pueblo y barriada. Todo eso hace que suba el precio».

El Banc del Temps de Sencelles, que organizó la masiva manifestación del año pasado, contó con la voz de Iván Cuesta, que puso de relieve las inquietudes de los residentes. «Todo esto pasa a los jóvenes y a personas que llevan veinte años trabajando. El precio del alquiler se ha incrementado un 150 por ciento y un 30 por ciento la venta. No hay familia que aguante eso. Luego la gente está votando lo que está votando». Cuesta insistió en la necesidad de topar los precios de alquiler. «Tener un coche no me da derecho a ir a 200 kilómetros por hora por la autopista. Por eso mismo, tener una vivienda no te da derecho a poner el precio que te da la gana. Nos están diciendo que los alquileres de las viviendas están pasando de 650 a 1.500 euros por la renovación de contratos».

También hizo referencia a los precios de las viviendas de precio limitado que pondrá en marcha el Govenr, que «alcanzan los 300.000 euros. Hay una pareja del Banc del Temps que cobran en total 3.700 euros. El banco no les dan 300.000 euros para comprar una vivienda. El Govern tiene que ser realista. O solucionamos el problema o estamos condenados a la infravivienda o a salir de la Isla».