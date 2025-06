El CGPJ aparca el nombramiento del nuevo presidente de la Audiencia

La presidencia de la Audiencia Provincial lleva dos años en funciones y, por el momento, está aparcada. Aunque el Consejo General del Poder Judicial convocó la plaza el pasado mes de enero todavía no ha resuelto el proceso. El pleno celebrado no lo incluyó en el orden del día aunque sí adjudicó otras cuatro presidencias de audiencia y cerró en total doce designaciones. En total, desde que el CGPJ tomó posesión ha resuelto 132 designaciones de las que estaban vacantes, entre ellas otra Balears. La de la Audiencia era la de más relevancia pendiente en las Islas junto a la presidencia de la Sala de lo Contencioso del TSJIB. En este caso no hubo más que un candidato, Fernando Socías y la plaza se adjudicó sin contratiempos.

La de la Audiencia se ha complicado. El concurso se convocó el pasado mes de enero y todos los trámites previos quedaron saldados a mediados de abril, cuando la Comisión de Calificación emitió su dictamen y remitió la terna al Pleno del Consejo. Tres magistrados optan al cargo: Samantha Romero, Raquel Martínez y Gabriel Oliver Kopen. Las dos primeras pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura y el tercero a la Francisco de Vitoria. El Consejo al menos no abordaría la presidencia hasta su próxima sesión, aún por fijar. Sin embargo los nombramientos en los que hay varios candidatos han quedado bloqueados ante la discrepancia para el nombramiento de los presidentes de dos salas del Tribunal Supremo que mantienen enfrentados a los dos bloques del CGPJ. El conflicto por esos dos puestos que han quedado sobre la mesa en varias reuniones mantendría postergados el resto de puestos disputados. Mientras la situación de la Audiencia continúa siendo de interinidad lo que complica abordar algunas cuestiones más urgentes como los señalamientos por parte de las secciones penales que se demoran durante años ante la sobrecarga de trabajo que tienen ambas y que afecta más a la Segunda.