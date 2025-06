Vox expulsa a Maite de Medrano y el partido se queda sin cargos públicos en Menorca

La consellera y concejala de Ciutadella Maite de Medrano de Olives ya no está afiliada a Vox. El partido decretó su expulsión inmediata el pasado 29 de mayo, después de la tramitación de un expediente disciplinario y con una decisión que es definitiva. El partido no ha querido confirmar ni desmentir que la ha echado. Sin embargo, ya ha comunicado al Ayuntamiento de Ciutadella que De Medrano no puede representar a su partido, ni presentar iniciativas en su nombre, porque pide que se la considere concejala no adscrita. El escrito está firmado por Ignacio Garriga, secretario general de Vox y entró en el registro del Ayuntamiento el pasado sábado, 14 de junio, un día después de su firma.

El Consell todavía no ha recibido la comunicación de Vox, aunque se da por supuesto que también ha sido enviada, ya que representantes de este partido se han interesado por si ha tenido entrada. Pese a la expulsión, que ha sido comunicada a Maite de Medrano, la consellera ha continuado interviniendo y ha asistido a reuniones y actos en representación del partido. El lunes lo hizo en el pleno del Consell. Yen el Ayuntamiento ha participado en algunas comisiones y actos, como por ejemplo la reunión del jurado para elegir el cartel de las fiestas de Sant Joan. Vox, sin cargos públicos El escrito de expulsión está firmado por Ignacio Garriga, aunque probablemente quien ha instado el expediente es Montse Lluís, la negociadora de los pactos con el PP, quien ha cobrado mayor peso en las decisiones de Vox en Balears, y que desde hace unos meses es la mano derecha de Garriga. Con la salida de De Medrano del partido, Vox se queda sin representación en las instituciones públicas de la Isla. En las elecciones consiguió un puesto de consellera y de concejala en Ciutadella y otro de concejal en Maó, con Xisco Cardona, también diputado autonómico y que se dio de baja del partido en octubre de 2023, cuando su partido no apoyó la aprobación del techo de gasto del Govern, la decisión previa a votar los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Cardona es concejal no adscrito del Ayuntamiento de Maó, el mismo destino que le espera a De Medrano en Ciutadella y el Consell. No dimitirá Aunque Maite de Medrano no hace declaraciones a los medios, parece que la opción de que renuncie a sus cargos está descartada. Ni Vox le ha pedido públicamente que lo haga. El partido se decanta por las expulsiones silenciosas, que no generen ruido mediático para no animar alternativas políticas a su espacio ideológico. De hecho, Maite de Medrano hace meses que despotrica de la línea actual del partido al que ha estado afiliada casi desde sus inicios. Tanto, que ya es la representante en Menorca de la asociación Avanza en Libertad, liderada en Mallorca por Idoia Ribas, la diputada que se ha dado de baja de Vox, con una trayectoria muy similar a la de Medrano. De hecho, han iniciado el proceso para extender esta asociación a otras comunidades autónomas, con unos primeros pasos en Castilla y León. Tanto el Consell, cuando reciba la notificación de Vox, como el Ayuntamiento de Ciutadella deberán decidir los pasos para cambiar la adscripción de De Medrano.