«El turismo nos ha desbordado por completo, vamos hacia el colapso»

Joan Rigo Bonet presenta esta tarde en la Llibreria Quars de Palma su nuevo libro, Quan el turisme ens canvià la vida, una suerte de autobiografía en la que repasa su trayectoria profesional en el mundo de la industria turística, tanto en Mallorca como en otros rincones del mundo.

«Es básicamente un libro de memorias», explica Rigo, quien señala que las ganas de «moverme y de ver mundo» fueron clave para abandonar la agricultura, sector al que estaba abocado por pertenecer a una larga saga de payeses de Santanyí. Rompe así con la tradición familiar para trabajar en empresas turísticas como Neckermann o Viajes Rumbo, la mayor parte del tiempo como guía de excursiones o asistente de turistas en destinos como Tailandia, Cuba o Hong Kong.

La charla con la que acompaña la presentación del libro se centra especialmente en la transformación del modelo económico de Mallorca, un cambio que él mismo encarna: D’una Mallorca rural al turisme de masses. Vivències, anècdotes i reflexions d’un operador turístic.

Rigo Bonet señala que la industria turística actual poco tiene que ver con la de hace medio siglo. A su juicio, el sector ha cambiado radicalmente y no precisamente a mejor. «El turismo es un producto del capitalismo que nos ha desbordado por completo. Vamos hacia el colapso, no podemos seguir así», asegura. Y añade: «En los años 70 jamás me habría imaginado que llegaríamos a este punto», en referencia a los problemas de masificación que sufren Balears y otros destinos turísticos maduros.

Tampoco muestra confianza en las soluciones propuestas por la Administración: «No me inspiran ninguna confianza», concluye.