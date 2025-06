UGT Baleares reclama medidas urgentes de salud laboral para afrontar las olas de calor

La Federación de Servicios Públicos de UGT Baleares ha reclamado la puesta en marcha de medidas urgentes de salud laboral para prevenir y hacer frente a las olas de calor derivadas de la emergencia climática.

En un comunicado, el sindicato ha alertado de la existencia de dependencias públicas en el archipiélago que no cumplen con las medidas de confort térmico mínimo establecido por ley, generando «riesgos laborales reales» y vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores.

Entre sus exigencias destacan la realización de auditorías térmicas inmediatas en los edificios públicos, la inversión en climatización eficiente y sostenible, la elaboración de planes de prevención ante las olas de calor que estén negociados con los sindicatos, el cumplimiento riguroso de la ley y la aplicación efectiva de la jornada intensiva en verano.

UGT ha animado a sus delegados de prevención de riesgos laborales a exigir la negociación de protocolos específicos para hacer frente al calor y, aunque ha valorado de forma positiva el plan especial de la Inspección de Trabajo y el plan de climatización, han pedido más recursos y más inspecciones presenciales en los centros de trabajo.

«No podemos permitir que el calor se convierta en una nueva forma de precariedad y silencio institucional. Lo que no se comunica, no existe, y eso impide prevenir y proteger», ha señalado el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la organización sindical, Tino Davia.

Oposiciones

El sindicato ha alertado de las «condiciones inaceptables» en las que se están desarrollando las oposiciones docentes de este año, con opositores y miembros de los tribunales expuestos a temperaturas extremas en aulas sin ventilación ni refrigeración adecuadas.

«No se puede permitir que cientos de personas se jueguen la salud en procesos oficiales. Trabajar o examinarse con 35 grados centígrados dentro de un centro educativo es una barbaridad, y puede tener consecuencias graves», ha afirmado Davia.

Accidentes invisibles

Desde UGT también han recordado que, debido al calor, más de 3.000 personas fallecieron en España en 2023, el 66 % de ellas durante el mes de agosto. A pesar de estas cifras «estremecedoras», muchos centros públicos siguen funcionando «sin medidas adaptadas al nuevo escenario climático».

Los accidentes laborales relacionados con la exposición a las altas temperaturas, la insolación o la radiación sumaron 304 durante 2023, dos de los cuales fueron mortales. Esas cifras, a juicio del sindicato, «no reflejan la magnitud real del problema» debido a la infradeclaración sistemática y a la falta de criterios claros en el sistema de notificación.